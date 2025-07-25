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أهم متاحف الجزائر العاصمة تفتح أبوابها ليلا للزوار

الشروق أونلاين
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أهم متاحف الجزائر العاصمة تفتح أبوابها ليلا للزوار
ماجيد ص.
المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة.

بإمكان هواة زيارة المتاحف والوقوف على معروضاتها زيارة أهم متاحف الجزائر العاصمة ليلا، وذلك يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع من الساعة 20:00 مساءً حتى 00:00 منتصف الليل.

وحسبما أفادت به ولاية الجزائر اليوم، في إطار الأنشطة الثقافية الصيفية ستحتضن العاصمة “ليلة المتاحف الصيفية”، وهي التظاهرة الثقافية الفريدة من نوعها بالعاصمة، التي ستعرف مشاركة كل من: المتحف الوطني للفنون الجميلة وهو تحفة معمارية تعرض روائع الفن التشكيلي، ومتحف الآثار والفنون الإسلامية الذي يحمل زواره في رحلة عبر التاريخ من العصور القديمة إلى الفترة الإسلامية، ومتحف مصطفى باشا الذي يعد تحفة عثمانية تروي تاريخ الجزائر العاصمة، والمتحف البحري لاكتشاف أسرار البحر،  ومتحف الباردو الذي يعد أحد أهم المتاحف الأثرية في الجزائر.

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وإضافة لفتح أبوابها للزوار ليلا، تم تسطير برنامج يتمثل في تنظيم ورشات تعليمية تفاعلية مصممة خصيصاً لذوي الاحتياجات الخاصة، وجولات إرشادية ليلية تقدم شرحاً تفاعلياً حول القطع الأثرية واللوحات الفنية إضافة إلى تنظيم ألعاب تقليدية ومسابقات ثقافية.

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