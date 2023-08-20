أوائل البكالوريا في رحلة سياحية بإيطاليا

في إطار التكريم الذي خصّ به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الطلبة المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا “دورة جوان 2023″، حلّ اليوم بالعاصـمة الإيطالية روما وفدا مكونا من مائة وخمسين (150) طالب ومؤطر من وزارتي التضامن والتربية الوطنية، بما في ذلك عشرة (10) طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مرفوقين بأولياء أمورهـم، قصد القيام برحلة سياحية بجمهورية إيطاليا الصديقة، تتضمن جولات بكلّ من روما وفيرانزي وميلانو.

حيث كان السفير عبد الكريم طواهرية في استقبال الوفد الجزائري على مستوى مطار فيوميشينو، وهو ما شكّل فرصة لتهنئة الطلبة المتفوقين من جديد وتشجيعهم على مواصلة مشوارهم الدراسي بكل مثابرة وإصرار.