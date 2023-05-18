أوابك: صادرات الغاز المسال الجزائري تسجل أعلى معدل نمو عربيًا

قال تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك” أن صادرات الجزائر من الغاز المسال سجلت أعلى معدل نمو في الدول العربية خلال الربع الأول 2023.

وأظهر تقرير أوابك، الصادر الأربعاء، بعنوان “تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من 2023″، وأعدّه الخبير المهندس وائل حامد عبدالمعطي، تسجيل صادرات الغاز المسال الجزائري في الربع الأول 2023 نسبة نمو على أساس سنوي بلغت 16.7%، وهي أعلى نسبة نمو على مستوى الدول العربية خلال هذا الربع.

وتوجهت غالبية الشحنات من الجزائر إلى الأسواق الأوروبية الكبرى مثل إيطاليا وفرنسا في وقت تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر إمداداتها.

وأوضحت المنظمة أن صادرات الغاز المسال الجزائري، خلال الربع الأول من عام 2023 ارتفعت إلى نحو 2.8 مليون طن مقابل 2.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2022، والذي تراجعت فيه الصادرات دون مستوياتها المعتادة.