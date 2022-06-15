أواسط “الخضر” سيذهبون إلى السعودية لِإحراز كأس العرب

في تصريحات للمدرب محمد لاسات

احتفال لاعب أواسط "الخضر" محمد رفيق عمر بِهدفه أمام تونس، في نصف نهائي كأس العرب 2021.

قال الناخب الوطني الجزائري محمد لاسات إن أواسط “الخضر” سيذهبون إلى السعودية، من أجل إحراز كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وتحتضن السعودية هذه المنافسة، في فترة ما بين الـ 20 من جويلية والـ 5 من أوت المقبلَين، بِمشاركة 8 منتخبات عربية للأواسط، بينها الجزائر.

وقال محمد لاسات إن لاعبيه سيخوضون البطولة العربية، من أجل بلوغ النهائي على الأقلّ، ولِمَ لا إحراز الكأس.

وكان التقني لاسات قد أشرف على المنتخب الوطني أواسط، الذي بلغ نهائي كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة، في النسخة الماضية عام 2021 بِمصر. وخسر لاعبوه النهائي أمام نظرائهم السعوديين بـ (1-2).

هذا وأنهى المنتخب الوطني أواسط مساء الإثنين الماضي، تربّصا دام 6 أيّام بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى. تخلّلته مباراة ودية مع فريق شباب قسنطية لِفئة أقلّ من 21 سنة، وانتهت بِنتيجة التعادل هدفَين في كلّ مرمى.

وأضاف الناخب الوطني محمد لاسات في تصريحات أدلى بها لِموقع “الفاف”، الأربعاء، أن بطولة العرب أواسط بِالسعودية، ستكون – من زاوية أخرى – تحضيرا جيّدا للاعبيه، الذين تنتظرهم تصفيات كأس أمم إفريقيا لِهذه الفئة، والمُبرمجة نهائياتها بِمصر عام 2023. حيث سيرمي أواسط “الخضر” بِثقلهم لِحضور وقائع البطولة القارّية.

وتُجرى التصفيات في ديسمبر المقبل، وذلك على مستوى اتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم، وتُسفر عن تأهّل منتخبَين للنهائيات.

وغاب أواسط “الخضر” عن البطولة الإفريقية في نسخها الأربع الأخيرة، وكانت طبعة 2013 بِأرض الوطن، آخر دورة يحضرون وقائعها.