أواسط “الخضر” في تربص تحضيري بمركز فوكة

دخل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في تربص تحضيري بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، بتيبازة.

ويدخل التربص التحضيري في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة، وسيتواصل إلى غاية الإثنين القادم.

ووجه المدرب الوطني رزيق نيدر الدعوة لـ 24 لاعبا من مختلف أندية الرابطة المحترفة الأولى، إضافة إلى عدد من الأسماء الناشطة بالخارج.

وخاض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أول حصة تدريبية بملحق ملعب 5 جويلية، بمشاركة جميع اللاعبين، على أن تتواصل التحضيرات بوتيرة مكثفة، إلى غاية اختتام هذا التربص.