أواسط “الخضر” يتأهّبون للسفرية السعودية

بعض لاعبي المنتخب الوطني أواسط في تربّص مركز سيدي موسى.

يشدّ المنتخب الوطني الجزائري أواسط لِكرة القدم الإثنين المقبل، الرّحال جوّا نحو السعودية. تأهّبا للمشاركة في بطولة العرب لِأقلّ من 20 سنة.

وقبل ذلك، مازال لاعبو الناخب الوطني محمد لاسات يُجرون تربّصا، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وخلال البطولة العربية، يلعب أواسط “الخضر” في فوج ثالث، رفقة منتخبَي ليبيا ولبنان.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد الفوج للدور ربع النهائي.

ويُمكن لِصاحب المركز الثاني أن يبلغ أيضا محطّة ربع النهائي، إذا نال أحسن رتبة ثانية. وهنا رصد الاتحاد العربي لكرة القدم تأشيرتَين فقط، تتنافس عليها ستّة منتخبات (توجد ستّ مجموعات بِثلاثة منتخبات مناصفة).