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رياضة

أواسط “الخضر” يتعرّفون على منافسهم

علي بهلولي
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أواسط “الخضر” يتعرّفون على منافسهم

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري أواسط مساء الأربعاء، على منافسه في نصف نهائي كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وتحتضن مصر هذه البطولة الكروية الإقليمية منذ الـ 20 من جوان الحالي، وإلى غاية الـ 6 من جويلية المقبل.

وسيلعب أواسط “الخضر” مع منتخب تونس لِفئة أقلّ من 20 سنة، في الدور نصف النهائي.

جاء ذلك بعد فوز تونس (الصورة المُدرجة أدناه) بِهدف لِصفر على منتخب جزر القمر، مساء الأربعاء. في إطار ربع نهائي كأس العرب أواسط.

وتُجرى مباراة أواسط “الخضر” وتونس السبت المقبل، انطلاقا من الساعة السابعة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وتُلعب في اليوم ذاته مباراة نصف النهائي الأخرى، بين منتخبَي مصر والسعودية لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وبِخصوص منتخب تونس أواسط، وقبل مواجهة جزر القمر ثم الجزائر، فقد تصدّر جدول ترتيب الفوج الرّابع في دور المجموعات، بعد فوزه على اليمن بِثنائية نظيفة، وأوزباكستان بِهدف لِصفر، والسعودية بِهدفَين لِهدف.

وكان أواسط الجزائر قد تعادلوا بِهدف لِمثله مع نظرائهم التونسيين في ديسمبر الماضي، ضمن إطار دورة شمال إفريقيا المُؤهّلة لِكأس أمم إفريقيا لِفئة أقلّ من 20 سنة.

ولُعبت الدورة التصفوية بِتونس، بينما احتضنت موريتانيا نهائيات “كان” الأواسط ما بين فيفري ومارس الماضي.

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