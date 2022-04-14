أواسط “الخضر” يتعرّفون على منافسيهم في دورة فرنسا

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري أواسط مساء الخميس، على مُنافسيه في دورة “موريس ريفيلو” الودّية بِفرنسا.

وتُجرى فعّاليات هذه الدورة في فترة ما بين الـ 29 من ماي والـ 12 من جوان المقبلَين.

ويلعب أواسط “الخضر” في فوج ثالث، إلى جانب نظرائهم من كولومبيا واليابان وجزر القمر.

وتُقام المنافسة بِصيغة ثلاث مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها أربعة منتخبات مناصفة، وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد كلّ فوج للدور نصف النهائي، فضلا عن صاحب أحسن رتبة ثانية.

وهكذا عادت الكرة الجزائرية إلى المشاركة في هذه المنافسة الدولية الودّية بِفرنسا، بعد غياب دام 38 سنة. حيث كانت نسخة 1984، آخر طبعة حضر المنتخب الوطني فعّالياتها.

وستكون هذه الدورة امتحانا مفيدا للاعبي الناخب الوطني محمد لاسات، ضمن إطار استعداداتهم لِتصفيات كأس أمم إفريقيا أواسط، المُؤهّلة للنهائيات المُبرمجة بِمصر في عام 2023.

ويفتخر مُنظّمو هذه الدورة الدولية بِفرنسا، أنها منافسة عرفت سابقا مشاركة لاعبين ارتقوا إلى رتبة نجوم، أبرزهم زين الدين زيدان وتييري هنري وكافو وكريستيانو رونالدو.

وتشكّلت الأفواج الثلاثة على النّحو التالي:

الفوج الأوّل: فرنسا، الأرجنتين، السعودية، بنما.

الفوج الثاني: المكسيك، غانا، فنزويلا، أندونيسيا.

الفوج الثالث: الجزائر، كولومبيا، اليابان، جزر القمر.

برنامج أواسط “الخضر” في دور المجموعات:

الجولة الأولى: في الـ 31 من ماي 2022، على الساعة الثانية ظهرا (الواحدة ظهرا بِالتوقيت الجزائري):

الجزائر – اليابان

الجولة الثانية: في الـ 3 من جوان 2022، على الساعة الخامسة والنصف مساءً (الرابعة والنصف عصرا بِالتوقيت الجزائري):

الجزائر – كولومبيا

الجولة الثالثة: في الـ 6 من جوان 2022، على الساعة الخامسة والنصف مساءً (الرابعة والنصف عصرا بِالتوقيت الجزائري):

الجزائر – جزر القمر