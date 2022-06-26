أواسط “الخضر” يتعرّفون على مُنافسيهم

احتفال لاعب أواسط "الخضر" محمد رفيق عمر بِهدفه أمام تونس، في نصف نهائي كأس العرب 2021.

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري أواسط لِكرة القدم، الأحد، على مُنافسيه في كأس العرب لِهذه الفئة.

جاء ذلك بعد أن سحب الاتحاد العربي لِكرة القدم القرعة، بِمدينة الدمام السعودية.

ويلعب أواسط “الخضر” في الفوج الثالث، إلى جانب منتخبَي ليبيا ولبنان.

وتُجرى المنافسة بِصيغة 6 مجموعات تضمّ كلّ واحدة منها 3 منتخبات مناصفة، وبعد إجراء الدور الأوّل، يتأهّل رائد كلّ فوج للدور ربع النهائي، فضلا عن صاحبَي أحسن رتبة ثانية.

وتحتضن السعودية بطولة العرب أواسط لِكرة القدم، في فترة ما بين الـ 20 من جويلية والـ 6 من أوت المقبلَين.

وتشكّل جدول ترتيب مقابلات المنتخب الوطني أواسط كالتالي:

الجزائر – لبنان. في الـ 21 من جويلية المقبل.

لبنان – ليبيا. في الـ 24 من جويلية المقبل.

الجزائر – ليبيا. في الـ 27 من جويلية المقبل.

الهدف إحراز الكأس

قال الناخب الوطني الجزائري محمد لاسات إن أواسط “الخضر” سيذهبون إلى السعودية، من أجل إحراز كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وتحتضن السعودية هذه المنافسة، في فترة ما بين الـ 20 من جويلية والـ 6 من أوت المقبلَين.

وقال محمد لاسات إن لاعبيه سيخوضون البطولة العربية، من أجل بلوغ النهائي على الأقلّ، ولِمَ لا إحراز الكأس.

وكان التقني لاسات قد أشرف على المنتخب الوطني أواسط، الذي بلغ نهائي كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة، في النسخة الماضية عام 2021 بِمصر. وخسر لاعبوه النهائي أمام نظرائهم السعوديين بـ (1-2).

هذا وأنهى المنتخب الوطني أواسط مساء الإثنين الماضي، تربّصا دام 6 أيّام بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى. تخلّلته مباراة ودية مع فريق شباب قسنطية لِفئة أقلّ من 21 سنة، وانتهت بِنتيجة التعادل هدفَين في كلّ مرمى.

وأضاف الناخب الوطني محمد لاسات في تصريحات أدلى بها لِموقع “الفاف”، الأربعاء، أن بطولة العرب أواسط بِالسعودية، ستكون – من زاوية أخرى – تحضيرا جيّدا للاعبيه، الذين تنتظرهم تصفيات كأس أمم إفريقيا لِهذه الفئة، والمُبرمجة نهائياتها بِمصر عام 2023. حيث سيرمي أواسط “الخضر” بِثقلهم لِحضور وقائع البطولة القارّية.

وتُجرى التصفيات في ديسمبر المقبل، وذلك على مستوى اتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم، وتُسفر عن تأهّل منتخبَين للنهائيات.

وغاب أواسط “الخضر” عن البطولة الإفريقية في نسخها الأربع الأخيرة، وكانت طبعة 2013 بِأرض الوطن، آخر دورة يحضرون وقائعها.