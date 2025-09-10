-- -- -- / -- -- --
أواسط “الخضر” يختتمون تربصهم التحضيري

عمر سلامي
أواسط “الخضر” يختتمون تربصهم التحضيري
المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

اختتم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، تربصه الذي أجراه بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة بولاية تيبازة.

وشارك في هذا التربص الذي دام 8 أيام، 24 لاعبا، من بينهم عناصر تنشط في الخارج.

ووقف الطاقم الفني بقيادة المدرب رزيق نيدر خلال التربص على إمكانات لاعبيه الفردية والجماعية، من خلال مبارتين تطبيقيتين.

وواجه أواسط “الخضر” في الودية الأولى، أكابر نجم القليعة، حيث انتهى اللقاء بفوز أشبال المدرب نيدر بثلاثة أهداف لهدفين.

كما فاز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، في الودية الثانية على اتحاد خميس الخشنة بثلاثة أهداف لهدف واحد.

