أوامر استعجالية لإنهاء الأزمة.. ضخ 5000 طن يوميا من زيت المائدة في الأسواق!

أمر وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني برفع إنتاج المصانع من الزيت بما يقارب 5 آلاف طن يوميا _ 4960 طن _ وضخها عبر كافة الاسواق على مستوى 58 ولاية بداية من الأسبوع المقبل لضمان رمضان دون أزمة زيت.

ويؤكد بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات تلقت “الشروق” نسخة منه أن الوزير الطيب زيتوني ترأس الثلاثاء ،بمقر الوزارة ، اجتماع عمل مع منتجي مادة زيت المائدة الغذائي.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة ضمان توفير هذه المادة الأساسية عبر كامل التراب الوطني، والحد من التذبذب الذي عرفته السوق في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الإطار، أمر الطيب زيتوني، بالترخيص لمنتجي زيت المائدة الغذائي بالبيع المباشر إلى المستهلك، عبر كامل الأسواق الجوارية التي تم إطلاقها في 58 ولاية، بهدف تغطية الطلب المتزايد لهذه المادة خلال هذه المناسبة الدينية.

كما تم الاتفاق، على رفع الإنتاج من 3550 طن إلى 4690 طن يوميا من مادة زيت المائدة الغذائي، بدء من الأسبوع الجاري وضخها في السوق الوطنية، لضمان وفرتها خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم .

كما أثنى الوزير بالمناسبة، على الجهود التي يقوم بها كل المتعاملون الإقتصاديون على المستوى الوطني، لضمان تموين الأسواق بالمواد الواسعة الإستهلاك عشية شهر رمضان الكريم.