أوامر بالشروع في تثبيت “مشرفي التربية” بالمدارس الابتدائية

ترسيم الرتبة المستحدثة ضمن القانون المرتقب لمستخدمي القطاع

أعلنت وزارة التربية الوطنية الشروع في تثبيت مشرفي التربية عبر المدارس الابتدائية، وذلك تمهيدا لترسيم هذه الرتبة الجديدة والمستحدثة حديثا ضمن المرسوم التنفيذي الجديد، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي سيصدر في آجال قريبة، ليتم بذلك ضبط المهام بدقة وتحديد أوسع للمسؤوليات لهذه الفئة لتفادي الخلافات والنزاعات في العمل.

وأكدت الوزارة، في منشور يحمل الرقم 84 مؤرخ في 23 أكتوبر الجاري، أنه سيتم الشروع في تثبيت فئة مشرفي التربية الذين استفادوا من إجراءات الإدماج شهر أفريل 2022، وذلك بناء على القرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2010، الذي يحدّد كيفيات التفتيش لترسيم مساعدي التربية وملحقي المخابر والملحقين الرئيسيين بالمخابر ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والمقتصدين ونواب المقتصدين وتشكيل لجان تفتيش الترسيم.

وأوضحت أن ذلك هدفه ترسيم هذه الرتبة الجديدة والمستحدثة مؤخرا ضمن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي سيرى النور قبل نهاية السنة أي قبل انقضاء شهر ديسمبر المقبل، حسب تصريحات الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن. وأشارت الوصاية إلى أن أعضاء لجنة ترسيم فئة مشرفي التربية بالمدارس الابتدائية، تضم وجوبا كل من مدير ثانوية أو مدير متوسطة أو مدير مدرسة ابتدائية، مستشار رئيس للتربية أو مستشار للتربية، مع الحضور الإلزامي لمشرف رئيسي للتربية أو مشرف تربية.

وفي نفس السياق، أفادت مصادر “الشروق”، بأن ترسيم مشرفي التربية بالمدارس الابتدائية، يعد خطوة هامة لإزالة الغموض حول المهام المنوطة بهم، علاوة على تحديد دقيق للمسؤوليات، وذلك بغية وضع حد للخلافات والنزاعات التي كانت تنشب بين مشرفي التربية ومديري المدارس الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية حول الأعمال المؤداة، جراء تضارب الاختصاصات.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم الوقوف وبناء على تقارير ميدانية، على رفض أساتذة التعليم الابتدائي القيام بالمهام غير البيداغوجية، وهو نفس الموقف الذي اتخذه مشرفو التربية والذين قاطعوا نفس الأعمال تحت ذريعة عدم صدور القانون الأساسي الجديد لمستخدمي التربية والذي سيحدّد مهامهم بدقة، رافضين بذلك مباشرة عملهم دون سند قانوني.

وسبق للوزارة أن أعلنت عن تنظيم دورة تكوينية لفائدة المشرفين، بحجم ساعي إجمالي قدره 30 ساعة موزعة على 5 أو 6 ساعات لليوم، وذلك قصد تزويدهم بممارسات جديدة وتطوير مهاراتهم، عقب مرور ثمانية أشهر عن إدماج الأعوان المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية، في رتبة “مشرف تربية” بالمدارس الابتدائية.