أوامر بترشيد الإنفاق وتحسين الاستثمار والتكفل بالمواطنين

أكد على التزام اليقظة لمواجهة الأزمة الصحية.. بن عبد الرحمان :

دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن كافة عمال قطاع المالية إلى الالتزام باليقظة والحيطة والحذر لمواجهة الأزمة الصحية التي تضرب الجزائر وكافة دول العالم، في حين أكد على ضرورة ترشيد النفقات وإصلاح الميزانية والجباية وإضفاء الشفافية على التعاملات المالية والاستجابة لانشغالات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الوزير الأول وزير المالية، في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى، نشرها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أنه حريص على تعزيز المكاسب المحققة في جميع مجالات الإصلاح الضريبي، والميزانياتي والمالي، ومواصلة السعي إلى ترشيد الإنفاق العام وإضفاء الشفافية في مجال المالية العامة، والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتمويل الاقتصاد والتكفل بكافة انشغالات المواطنين على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وفي هذا المجال “أود أن أؤكد على ضرورة الاستمرار في المجهودات المبذولة وتسريع وتيرة النشاطات الرامية لتحقيق الأهداف المرجوة في كل الميادين”، يضيف الوزير الأول.

وشدد بن عبد الرحمن على أنه في خضم الأزمة الصحية، والظروف الخاصة على الصعيدين الوطني والدولي، “أدعو نفسي وكامل مستخدمي قطاع المالية لمزيد من اليقظة والحيطة المستمرة لتجاوز الأزمة الصحية عبر الالتزام الصارم بالقواعد المعمول بها”، مضيفا “أعبر عن امتناني وتقديري الكبير للمجهودات المبذولة لتحقيق الأهداف السامية رغم الصعوبات التي نواجهها”.