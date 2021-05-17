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اقتصاد

أوامر بتسهيل فتح حسابات بنكية لصالح المترشحين

الشروق
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أوامر بتسهيل فتح حسابات بنكية لصالح المترشحين
أرشيف

دعت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، الاثنين، البنوك إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تسمح بالتكفل بطلبات فتح حسابات بنكية لمختلف المترشحين لتشريعيات 12 يونيو القادم.

وجاء في مراسلة للبنوك “في إطار الانتخابات التشريعية لسنة 2021، المزمع عقدها يوم 12 جوان، طلبت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من البنوك، اتخاذ كل الإجراءات التي تسمح بالتكفل الفعال والسريع بطلبات فتح حسابات بنكية لمختلف المترشحين للانتخابات التشريعية”.

وفي السياق، اكدت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على أهمية هذا الحدث، داعية البنوك إلى تسهيل وتسريع عملية فتح حساب بنكي لصالح المترشحين للانتخابات التشريعية وفقا لأحكام الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 10 ماي 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، يضيف نفس المصدر.
ك. ل

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