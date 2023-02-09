أوامر بتسوية فورية لوضعية 4 شركات عمومية عاجزة

إعادة هيكلة "تونيك" و"إيناد" و"أفريكاڤور" وشريك لـ"سوڤاست"

أمرت وزارة الصناعة بإعادة هيكلة شركة “تونيك” وحلّ كافة مشاكلها والتكفّل بعمّالها، وكذلك بالنسبة لشركة “إيناد” للمنظّفات بسور الغزلان، مع الإسراع في إعادة تأهيل وإنجاز أفران المصنع المبرمجة لشركة “أفريكاڤور” وإطلاق طلب إبداء اهتمام لإيجاد شريك لشركة “سوڤاست” لإنتاج زجاج عدسات العيون والزجاج المقعر، مع العلم أن الشركات العمومية الأربع المعنية تواجه ظروفا مالية صعبة وأزمة خانقة.

وفي إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التقييمية للمجمعات الصناعية العمومية، ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا مع مسؤولي المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية والفروع التابعة لها، ويضم هذا المجمع العمومي في حافظته 32 مؤسسة تنشط أساسا في الصناعات الكيميائية وشبه الصيدلية وثلاث مساهمات في مؤسسات أخرى بطاقة عمالية 8591 موظف.

وفي تعقيبه على أداء المجمع، أثنى زغدار على النتائج الإجمالية الإيجابية والديناميكية التي سجلها خلال السنة الماضية والتي تم تحقيقها في إطار النظرة الاقتصادية الجديدة للمجمع، وركز الوزير، خصوصا، على ضرورة تجسيد حلول دائمة للمؤسسات التي تعاني من صعوبات ومشاكل على غرار مؤسسة “تونيك” لصناعة الورق، مؤسسة “أفريكاڤور” لصناعة الزجاج، ووحدة المؤسسة الوطنية لإنتاج المنظفات “إيناد” بسور الغزلان، وفيما يتعلق بحالة مؤسسة “تونيك“، أسدى الوزير تعليمات صارمة للتكفل الفوري بمشاكل هذه المؤسسة وعمالها في إطار مخطط إعادة هيكلتها في أقرب الآجال، والذي صادقت عليه مؤخرا الهيئات الاجتماعية.

ويؤكد بيان لوزارة الصناعة تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه ستتم إعادة هيكلة هذه المؤسسة وفق الخبرة الاقتصادية المنجزة، حيث دعا الوزير إلى تضافر جهود كل عمال المؤسسة من موظفين وإطارات ومسيرين لتتمكن من الخروج من الوضعية الصعبة التي تتواجد بها حاليا، كما أمر بتنفيذ نفس المبدأ بالنسبة لوحدة “إيناد” لإنتاج المنظفات بسور الغزلان، وفيما يتعلق بمؤسسة “أفريكاڤور”، شدد على ضرورة الإسراع في إعادة تأهيل وإنجاز الأفران المصنع المبرمجة.

ومن جهة أخرى، تطرق زغدار إلى وضعية شركة الزجاج للشرق “سوڤاست” لإنتاج زجاج عدسات العيون والزجاج المقعر لصناعة القارورات والعلب الزجاجية، والتي تم تأسيسها منذ 1995 دون أن تدخل الخدمة، حيث سيتم إطلاق طلب إبداء اهتمام لإيجاد شريك لإعادة بعث نشاطه بداية الأسبوع المقبل، وهذا موازاة مع اقتراح إعادة دمجها ضمن حافظة المجمع.