أوامر بحفظ أوراق الاختبارات المدرسية لمدة 12 شهرا كاملة

لإنصاف التلاميذ وتدارك الأخطاء في حال وقوعها

دعت مديريات التربية للولايات مديري المدارس الابتدائية إلى أهمية التقيّد بالترتيبات الخاصة بتمدرس التلاميذ، لاسيما الجانب المتعلق بالاختبارات الفصلية والنتائج التي أسفرت عنها، من خلال تسليم الأولياء كشوف نقاط أبنائهم قبل الخروج إلى العطلة الشتوية.

ودعت مصالح التمدرس والامتحانات ببعض مديريات التربية للولايات، رؤساء المدارس الابتدائية، إلى ضرورة الشروع في تنفيذ أربعة تعليمات هامة على أرض الميدان، وذلك مباشرة عقب انقضاء اختبارات الفصل الدراسي الأول، فيما حذّرتهم من التأخر في إنجاز العملية، خاصة في ظل اقتراب موعد العطلة الشتوية، والتي ستبدأ الخميس 21 ديسمبر الجاري وتختتم يوم الأحد 7 جانفي 2024.

وجاء ذلك في منشور يحمل الرقم 1278 مؤرخ في 5 ديسمبر الجاري، والذي استند إلى المنشورين الوزاريين، الأول يحمل الرقم 376 مؤرخ في 15 مارس 2022 والثاني صادر تحت رقم 272 مؤرخ في 18 أكتوبر 2023، المتعلق بالتقويم البيداغوجي للمراحل التعليمية الثلاثة.

وفي نفس السياق، طلبت نفس المصالح من المديرين، إلزام كافة الأساتذة بضرورة تمكين التلاميذ من الإطلاع على مختلف أوراق التقويمات، بعد تصحيحها في القسم جماعيا، حتى يتسنى الوقوف على مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف لتداركها، لتحقيق الأهداف البيداغوجية المنتظرة، على أن تحتفظ المؤسسة التربوية بأوراق الاختبارات الفصلية إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر للسنة الدراسية الموالية، أي الموسم الدراسي المقبل 2024/2025، كما ورد في القرار رقم 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018.

وإضافة إلى ما سبق، أكدت مصالح التمدرس والامتحانات على أن مدير المدرسة الابتدائية، وتحت الإشراف المباشر لمفتشي التعليم الابتدائي -تخصص إدارة- مطالب وجوبا بالتدخل لتحسيس التلاميذ بأهمية المحافظة على أوراق اختبارات التقييم، على أن يقوم كل أستاذ بدوره بمراقبة علامات المتمدرسين المحجوزة في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، قبل عقد مجالس الأساتذة.

كما سيكون الأساتذة ملزمون أيضا، بالتكفل بمهمة سحب كشوف العلامات، وهذا من خلال وثيقة مراقبة حجز النقاط المستخرجة من النظام المعلوماتي للأرضية، ويوقعونها بعد التأكّد من صحة العلامات المدونة عليها، ثم يسلمونها إلى مدير المؤسسة التعليمية، الذي يوقعها بدوره ويختمها ويحفظها.

واستناد إلى ما سبق، أشارت المصالح ذاتها إلى أن مدير المدرسة الابتدائية مطالب باستخراج كشوف علامات التلاميذ من النظام المعلوماتي ويوقعها ويختمها، ويسلمها إلى الأولياء قبل خروج التلاميذ إلى العطلة أي خلال اليوم الأخير من الفصلين الأول والثاني.