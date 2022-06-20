أوامر للوكالات السياحية بتعليق علاقات العمل مع إسبانيا

على خلفية تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار معها

تلقت بعض الوكالات السياحية مراسلة رسمية تأمرهم فيها بالتعليق الفوري لجميع علاقات العمل مع إسبانيا على خلفية قيام السلطات العليا للبلاد بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار معها. وبحسب ما ورد بالمراسلة التي تحوز الشروق نسخة منها والصادرة عن مديرية السياحة لولاية البويرة بتاريخ 19 جوان 2022 تحت رقم 361 موجهة لمسيري وكالات السياحة والأسفار، فإنه في إطار تنفيذ قرار السلطات العليا في البلاد القاضي بالتعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بلادنا بتاريخ 08 أكتوبر 2022 مع مملكة إسبانيا، يطلب منكم تعليق جميع علاقات العمل مع هذا البلد بشكل فوري.

وتجدر الإشارة إلى أننا اتصلنا بمدير السياحة لولاية البويرة رشيد غدوشي قصد التأكد من المراسلة الصادرة عن مصالحه، حيث أكد لنا ذلك، في حين أشار إلى أن مصالحه قامت فيما بعد بالتراجع عن المراسلة كما قال بسبب عدم وجود وكالات سياحية بالولاية تنشط في مثل هذه الأعمال ما عدا تخصصها في مجال الحج والعمرة كما قال ذات المتحدث.

وكانت الجزائر قررت يوم 8 جوان 2022، تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار المبرمة في 8 أكتوبر 2002 بين الجزائر واسبانيا.

وجاء في تصريح لرئاسة الجمهورية “باشرت السلطات الاسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.

وأضاف المصدر “نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”.

وتابعت رئاسة الجمهورية “إن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”.”