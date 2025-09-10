أوباسانجو: طبعة استثنائية والجزائر رفعت الحدث إلى مستوى الامتياز الحقيقي

أشاد رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية ورئيس نيجيريا الأسبق، أوليسيجون أوباسانجو، بالدور “الاستثنائي” الذي لعبته الجزائر في إنجاح الطبعة الرابعة من المعرض، مؤكدا أنها رفعت الحدث إلى مستوى “الامتياز الحقيقي” وجعلته يتجاوز كل التوقعات.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم اختتام المعرض أمس الأربعاء، عبّر أوباسانجو عن تقديره العميق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية والشعب الجزائري، مشددا على أن “الضيافة وروح العمل الجماعي التي سادت التحضير والتنظيم كانت مفتاح النجاح”. وأضاف: “يمكنني الآن القول إننا لم نحقق الأهداف فقط، بل تجاوزناها، وأثبتنا قوة إفريقيا حين نسير معا نحو هدف موحد”.

وأوضح المتحدث أن أسبوع المعرض كان استثنائيا من حيث التبادلات والشراكات الديناميكية التي ارتكزت على رؤية مشتركة لقارة مزدهرة وآمنة، مشيرا إلى أن فعاليات المعرض من فضاءات العرض إلى الجلسات والندوات “فاقت جميع التوقعات”.

ووصف أوباسانجو الحدث بأنه “أكثر من مجرد تظاهرة تجارية”، معتبرا إياه “شهادة على الرؤية المشتركة لقارة أكثر اندماجا وازدهارا”، داعيا إلى الحفاظ على هذا الزخم ومواصلة العمل لاستثمار إمكانيات منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وقد جرت مراسم الاختتام تحت إشراف مدير ديوان رئيس الجمهورية بوعلام بوعلام، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي السعيد، ومحافظ المعرض العربي لطرش، وعدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين سامين.