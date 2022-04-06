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العالم

أوباما يعود إلى البيت الأبيض لأول مرة

الشروق أونلاين
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أوباما يعود إلى البيت الأبيض لأول مرة
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أوباما وبايدن

سنوات بعد نهاية فترته كرئيس للولايات المتحدة، عاد باراك أوباما إلى البيض الأبيض مساء الثلاثاء، حيث يقيم نائبه السابق والرئيس الحالي جو بايدن.

وتهدف زيارة أوباما إلى البيض الأبيض، إلى الترويج لمزايا قانون الرعاية الصحية الذي بادر بإقراره. إلى جانب التعبير عن دعمه للرئيس الحالي جو بايدن.

وقد تبادل أوباما وبايدن، المزاح في أثناء لقائهما في البيت الأبيض. حيث خاطب أوباما الرئيس بايدن بوصفه :”نائب الرئيس”.

وردّ بايدن على مزاح رئيسه السابق بالقول: “أنا جو بايدن. نائب الرئيس باراك أوباما وزوج جيل بايدن”. مضيفا:”لا أعلم أين يجب أن أجلس على طاولة الغداء”، في إشارة للمقاعد المخصّصة للرئيس.

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