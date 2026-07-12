أوبرا الجزائر تحتفي بمحمد فوزي وتستحضر ذاكرة التضامن مع الثورة الجزائرية

الموسيقى كانت شريكا في معركة التحرر وتعزز الروابط الثقافية الجزائرية- المصرية

تحول الاحتفاء بالموسيقار المصري الراحل محمد فوزي، ملحن النشيد الوطني الجزائري “قسما”، إلى محطة لاستحضار أحد أبرز وجوه التضامن العربي مع الثورة الجزائرية، وذلك خلال أمسية فنية احتضنتها أوبرا الجزائر “بوعلام بسايح” مساء السبت، برعاية وزارة الثقافة والفنون وبالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية، في إطار إحياء الذكرى الـ64 لعيدي الاستقلال والشباب.

وشهد الحفل حضور وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة مليكة بن دودة، وسفير جمهورية مصر العربية بالجزائر عبد اللطيف اللايح، إلى جانب أفراد من عائلتي الموسيقار محمد فوزي والشاعر مفدي زكرياء، كاتب كلمات النشيد الوطني، حيث جرى تكريمهما بحضور مسؤولي أوبرا الجزائر وعدد من إطارات الدولة.

وفي كلمتها، أكدت الوزيرة أن تكريم محمد فوزي يندرج ضمن وفاء الجزائر للمبدعين الذين ارتبطت أعمالهم بمسيرة التحرر الوطني، معتبرة أن البلاد تحرص على تخليد أسماء كل من أسهم في دعم قضيتها العادلة. وأبرزت المكانة الفنية للموسيقار المصري، سواء من خلال أعماله الغنائية أم إسهامه التاريخي في تلحين نشيد “قسما”، الذي أصبح أحد أبرز رموز السيادة الوطنية والذاكرة الجماعية الجزائرية.

كما أشادت بإبداع الشاعر مفدي زكرياء، معتبرة أن تلاقي كلماته مع لحن محمد فوزي أفرز عملا خالدا تجاوز حدود الزمن، ليظل معبرا عن قيم الحرية والتضحية والانتماء الوطني.

ويعكس هذا التكريم توجها ثقافيا يقوم على استحضار الشخصيات التي ساندت الثورة الجزائرية، باعتبار أن الذاكرة الوطنية لا تقتصر على الأحداث، بل تشمل أيضا المبدعين والمثقفين الذين سخّروا فنهم لخدمة قضايا التحرر. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الجزائر تظل وفية لأصدقائها من مختلف دول العالم، ممن وقفوا إلى جانبها خلال كفاحها من أجل الاستقلال.

من جهته، اعتبر السفير المصري أن هذه المبادرة تجسد عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر ومصر، وتعكس الدور الذي لعبه الفن في توطيد أواصر الأخوة بين الشعبين، فيما أكد منير فوزي، نجل الموسيقار الراحل، أن والده كان يعد تلحين النشيد الوطني الجزائري هدية رمزية للشعب الجزائري، تقديرا لنضاله وتضحياته.

وعلى الصعيد الفني، افتتحت أوركسترا أوبرا الجزائر بقيادة المايسترو لطفي سعيدي، رفقة الكورال بقيادة زهير مزاري، الحفل بأداء النشيد الوطني “قسما”، قبل أن يقدم الفنان المصري وليد حيدر والفنانة الجزائرية ندى الريحان باقة من أشهر أعمال محمد فوزي، من بينها “داري العيون داريها” و”مليون شهيد”، إلى جانب مجموعة من الأناشيد الوطنية والثورية التي خلدت مسيرة الكفاح الجزائري.