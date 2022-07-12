أوبرا وينفري تودّع والدها بهذه الكلمات المؤثرة بعد وفاته
ودّعت المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري والدها بعد وفاته بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.
وكتبت أوبرا: “بالأمس وعائلتي تحيط بسريره من كل جانب، كان لي شرف رؤية الرجل المسؤول عن حياتي، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. كان بإمكاننا الشعور بالسلام يدخل الغرفة عند وفاته”.
وتوفي فيرنون وينفري، والد أوبرا، عن عمر ناهز 89 عاما، في ناشفيل بولاية تينيسي يوم الجمعة 8 جويلية 2022.
وفي وقت سابق من الأسبوع فاجأت أوبرا والدها بحفل شواء في ناشفيل يوم عيد الاستقلال 4 جويلية.
Vernon Winfrey 1933-2022 Less than a week ago we honored my father in his own backyard. Friend and gospel singer Wintley Phipps saluted him with song. That Peace still abides. All is well. Thank you for your prayers and good thoughts 🙏🏾 https://t.co/IlQvJyaZzr via @FacebookWatch
— Spiritruality (@spiritruality) July 9, 2022
وأطلقت على الحفل اسم ”يوم تقدير فيرنون وينفري”، والذي تضمن عرض كرسي حلاقة لتكريم حياته المهنية الطويلة كحلاق وامتلاكه متجره الخاص في ناشفيل لما يقرب من 50 عاما.
وأمضت أوبرا طفولتها المبكرة في مسقط رأس والدها في كوسيوسكو بميسيسيبي، وفي ميلووكي مع والدتها ، فيرنيتا لي، التي توفيت عام 2018.
وعاشت أيضا مع والدها في ناشفيل، بين السابعة والتاسعة من عمرها، وكذلك خلال سنوات مراهقتها.
كانت أوبرا ذكرت في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست عام 1986 ”لو لم يتم إرسالي إلى والدي عندما كان عمري 14 عاما لكانت حياتي اتخذت منحى آخر”.