أوبرا وينفري تودّع والدها بهذه الكلمات المؤثرة بعد وفاته

ودّعت المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري والدها بعد وفاته بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وكتبت أوبرا: “بالأمس وعائلتي تحيط بسريره من كل جانب، كان لي شرف رؤية الرجل المسؤول عن حياتي، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. كان بإمكاننا الشعور بالسلام يدخل الغرفة عند وفاته”.

وتوفي فيرنون وينفري، والد أوبرا، عن عمر ناهز 89 عاما، في ناشفيل بولاية تينيسي يوم الجمعة 8 جويلية 2022.

وفي وقت سابق من الأسبوع فاجأت أوبرا والدها بحفل شواء في ناشفيل يوم عيد الاستقلال 4 جويلية.

وأطلقت على الحفل اسم ”يوم تقدير فيرنون وينفري”، والذي تضمن عرض كرسي حلاقة لتكريم حياته المهنية الطويلة كحلاق وامتلاكه متجره الخاص في ناشفيل لما يقرب من 50 عاما.

وأمضت أوبرا طفولتها المبكرة في مسقط رأس والدها في كوسيوسكو بميسيسيبي، وفي ميلووكي مع والدتها ، فيرنيتا لي، التي توفيت عام 2018.

وعاشت أيضا مع والدها في ناشفيل، بين السابعة والتاسعة من عمرها، وكذلك خلال سنوات مراهقتها.

كانت أوبرا ذكرت في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست عام 1986 ”لو لم يتم إرسالي إلى والدي عندما كان عمري 14 عاما لكانت حياتي اتخذت منحى آخر”.