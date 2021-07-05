أوبك: تأجيل الاجتماع الوزاري الـ18 للدول الأعضاء

قصد المزيد من المحادثات والمشاورات

أرجأ أعضاء الاجتماع الوزاري الثامن عشر لدول أوبك والدول خارج الأوبك أعمالهم المقررة اليوم الخامس من جويلية 2021، إلى تاريخ آخر.

وجاء في بيان وزارة الطاقة أن تاريخ الاجتماع الجديد سوف يعلن عنه لاحقا، وهذا لمزيد من المحادثات والمشاورات بين دول أعضاء الأوبك وخارج الأوبك.

للتذكير فقد شاركت الجزائر يومي 1 و2 جويلية 2021، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أعمال الاجتماع الوزاري المائة وواحد وثمانون لمنظمة أوبك وفي أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي).

كما يضم الاجتماع الوزاري لدول أوبك والدول خارج الأوبك 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.