أوبك+ تتجه لرفع هدف إنتاج جويلية

تتجه الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك+ إلى الاتفاق على زيادة جديدة في هدف الإنتاج لشهر جويلية المقبل، رغم استمرار تداعيات الحرب مع إيران التي حالت حتى الآن دون تمكن عدد من الدول من تنفيذ زيادات الإنتاج المقررة سابقاً، بحسب ما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة.

وقالت المصادر التي استندت إليها وكالة رويترز إن الزيادة المتوقعة ستبلغ نحو 188 ألف برميل يوميًا، وهو مستوى يقارب الكمية التي تم الاتفاق عليها لشهر جوان، بعد تعديلها من 206 آلاف برميل يوميًا لمراعاة انسحاب الإمارات من تحالف أوبك+ مطلع ماي الماضي.

وتعكس الخطوة المرتقبة تمسك التحالف بمساره التدريجي في زيادة الإمدادات النفطية، رغم التحديات التي فرضتها التطورات الأخيرة، وفي مقدمتها إغلاق مضيق هرمز.

وكانت سبع دول رئيسية في تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، قد رفعت حصص إنتاجها بين أفريل وجوان بنحو 600 ألف برميل يومياً. غير أن الإنتاج الفعلي للمجموعة تراجع نتيجة انخفاض صادرات دول الخليج، إذ أظهرت بيانات أوبك أن متوسط إنتاج المجموعة بلغ 33.19 مليون برميل يومياً في أفريل، مقارنة بـ 42.77 مليون برميل يومياً في فيفري.

وأوضحت المصادر أن القرار النهائي بشأن زيادة إنتاج جويلية لم يُتخذ بعد، مشيرة إلى أن المناقشات لا تزال جارية قبيل الاجتماع الوزاري المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتأتي الزيادة المرتقبة ضمن خطة التحالف للتخفيف التدريجي من خفض إنتاج يبلغ 1.65 مليون برميل يومياً، كانت ثماني دول أعضاء قد أقرتها عام 2023. وتشير حسابات إلى أن الدول السبع المعنية ستعيد نحو 567 ألف برميل يومياً من الخفض الأصلي إلى السوق بحلول جويلية.

وفي حال واصل التحالف اعتماد زيادات شهرية مماثلة تبلغ نحو 188 ألف برميل يومياً خلال شهري أوت وسبتمبر، فإن ذلك سيؤدي إلى استكمال التخفيف الكامل للخفض المتبقي بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

ويضم الاجتماع للدول السبع الأساسية في التحالف كلاً من السعودية والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وروسيا وسلطنة عُمان، ضمن مجموعة أوسع تضم 21 دولة عضواً في أوبك+.

كما أشارت المصادر إلى أن اجتماعين وزاريين آخرين للتحالف مقرر عقدهما في السابع من جوان الجاري، ومن غير المتوقع أن يشهدا أي تعديلات على السياسات الحالية للإنتاج.