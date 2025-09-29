“أوبك+” تتجه لزيادة جديدة في إنتاج النفط

تتجه الجزائر نحو استعادة مستوى إنتاجها النفطي البالغ مليون برميل يوميًا بعد فترة من التخفيضات الطوعية، إذ تخطط الحكومة لزيادات شهرية بمعدل 4 آلاف برميل يوميًا.

ويعتزم تحالف أوبك+ إقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 137 ألف برميل يومياً على الأقل خلال شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى استعادة حصة المجموعة في السوق مدفوعة بارتفاع الأسعار.

ومنذ أبريل الماضي، عدّل التحالف استراتيجيته من خفض الإنتاج إلى زيادته تدريجياً، ليضيف نحو 2.5 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2.4% من الطلب العالمي، استجابة لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الأسعار. ويضخ تحالف أوبك+، المكوَّن من منظمة أوبك وشركائها وعلى رأسهم روسيا، ما يقارب نصف إنتاج النفط العالمي.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء أنه من المقرر أن تعقد ثماني دول من أعضاء أوبك+ اجتماعاً عبر الإنترنت في الخامس من أكتوبر لاتخاذ قرار بشأن إنتاج نوفمبر، بينما لم يصدر أي تعليق من مقر المنظمة في فيينا.

ويأتي هذا القرار المرتقب في وقت شهدت فيه أسعار النفط تقلبات واضحة، إذ تراجعت من أكثر من 80 دولاراً للبرميل مطلع العام إلى نطاق يتراوح بين 60 و70 دولاراً، قبل أن ترتفع الجمعة الماضية إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع أوت متجاوزة 70 دولاراً للبرميل، مستفيدة من الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على منشآت الطاقة الروسية، والتي أثرت على عمليات التكرير والتصدير.

وكانت تخفيضات إنتاج أوبك+ قد بلغت ذروتها عند 5.85 مليون برميل يومياً، موزعة على ثلاث شرائح، منها 2.2 مليون برميل طوعية، و1.65 مليون من ثمانية أعضاء، إضافة إلى مليوني برميل من التحالف كاملاً.

وستبدأ المجموعة في أكتوبر الجاري إلغاء جزء من هذه التخفيضات عبر زيادة الإنتاج بـ 137 ألف برميل يومياً.

وبحسب المصادر، فإن الزيادة المقررة لشهر نوفمبر ستعادل على الأقل زيادة أكتوبر، على أن يُحسم القرار النهائي خلال الاجتماع المقبل.