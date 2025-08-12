“أوبك” تتوقع ارتفاع إنتاج النفط خلال 2025 بنحو 1,3 مليون برميل يوميا

كشف تقرير شهري حديث لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، عن تسجيل ارتفاعٍ في الانتاج خلال شهر جويلية الماضي قدره 335 ألف برميل يوميا، ما أدّى الى رفع متوسط الانتاج العام الى 41 مليون و940 ألف برميل يوميا.

وأكد ذات المصدر على توقعه بارتفاع الطلب لعالمي على النفط لعام 2025، عند مستوى 01 مليون و290 ألف برميل يوميا، في المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب لعام 2026 إلى 01 مليون و380 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 01 مليون برميل و 280 ألف برميل يوميًا خلال توقعاتها السابقة.

وتوقع التقرير، تسجيل ارتفاع في الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، يقدّر بـ 03 % و 3,1 % خلال العام المقبل 2026.