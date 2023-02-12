أوبك تتوقّع ارتفاع الطلب العالمي على النفط

نحو عودة الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة

توقّع الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص يوم الأحد، أن يتجاوز الطلب العالمي على الذهب الأسود مستويات ما قبل جائحة كورونا هذا العام، بوصوله إلى 102 برميل يوميا.

وقال الغيص في كلمة ألقاها لدى افتتاح معرض مصر الدولي للبترول، إن توقعات المنظمة الأخيرة أظهرت أن الطلب على الطاقة آخذ في التزايد. مرجّحا أن يصل لمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأكد المسؤول أن تزايد الطلب على الطاقة سيأتي في ظل معاناة تواجهها صناعة النفط. على خلفية تراجع الاستثمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وسيستمر الطلب العالمي على النفط في النمو، ليصل إلى 110 ملايين برميل يوميا في غضون عام 2025. حسب ما ذكره الأمين العام لأوبك، مؤكدا التزام المنظمة “بدعم استقرار السوق والاستثمارات”.