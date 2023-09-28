أوبك تحتفي بدور الجزائر “التاريخي” في دعم أسعار النفط

“ّأرسى اتفاق الجزائر التاريخي، الذي وقعه أعضاء منظمة أوبك قبل 7 سنوات، الأسس اللازمة لجهود الحفاظ على استقرار سوق النفط”. هذا ما أكده الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص يوم الخميس،

جاء هذا في كلمة للغيص نقلها بيان على الموقع الإلكتروني لأوبك، بمناسبة مرور 7 سنوات على توقيع اتفاق الجزائر. الذي مهّد لبداية التنسيق بين منتجي النفط من داخل المنظمة وخارجها، فيما أصبح يعرف فيما بعد بمجموعة “أوبك +”.

وقال الغيص إن “اتفاق الجزائر أرسى الأسس اللازمة لتلك الجهود الجبارة. من أجل دعم استقرار سوق النفط العالمية، لمصلحة جميع المنتجين والمستهلكين”.

واجتمع أعضاء أوبك في 28 سبتمبر 2016 بالجزائر، من أجل مناقشة تطورات سوق النفط العالمية، والبحث عن الوسائل الكفيلة بمعالجة الاختلالات الكبيرة في السوق خلال تلك المرحلة.

وقرر اجتماع الجزائر تكوين لجنة رفيعة المستوى لوضع إطار مشاورات بين الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة.

وتابع بيان الغيص أن “تلك القرارات أفضت في الأخير إلى إعلان التعاون التاريخي بين أوبك والدول المنتجة خارج المنظمة، بتاريخ 10 ديسمبر 2016 في فيينا”.

من جهتها، ذكرت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان، بأن “عقد ذلك الاجتماع التاريخي، جاء تتويجا للجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر على مدى الأشهر الـ18 التي سبقت القرار”.

حيث سعت الجزائر إلى “جمع أعضاء أوبك ومنتجي النفط الرئيسيين غير الأعضاء في المنظمة، للعمل بشكل جماعي، وبطريقة منسقة وموحّدة، من أجل استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط”.

“ويمثل اتفاق الجزائر التاريخي الموقع في 28 سبتمبر 2016، خطوة تأسيسية في توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة”، يضيف البيان.