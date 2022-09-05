“أوبك+” تخفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر

قرر تحالف “أوبك+”، خفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر المقبل، والعودة إلى مستويات إنتاج شهر أوت.

وقال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب: “اتخذنا قرارًا بخفض مستوى إنتاجنا الإجمالي بمقدار 100000 برميل يوميًا لشهر أكتوبر وأن نظل يقظين للغاية بشأن التطورات في الأسابيع المقبلة”.

وتابع قائلا “سنجتمع مرة أخرى خلال شهر على أبعد تقدير لاتخاذ القرارات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية. وبهذا القرار سيصل الإنتاج الجزائري إلى 1.057 مليون برميل يوميا في أكتوبر المقبل ”.

وتابع قائلا “في نهاية المناقشات،اتخذنا قرارًا بخفض مستوى إنتاجنا الإجمالي بمقدار 100000 برميل يوميًا لشهر أكتوبر وبهذا القرار سيصل الإنتاج الجزائري إلى 1.057 مليون برميل يوميا في أكتوبر المقبل ”.

كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في 5 أكتوبر 2022.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عرقاب في أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) والاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين لمنظمة أوبك – وبك+ .

كما شارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين لمنظمة أوبك وغير الأعضاء ، والذي يضم 23 دولة (13 دولة من أوبك و 10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون.

عرقاب يشارك في اجتماع “أوبك+” هذا الاثنين

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين، في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون لأوبك – والدول خارج أوبك.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة أن الاجتماع ستشارك فيه 23 دولة (13 دولة من دول الأوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.

وسيسبق هذا الاجتماع، في نفس اليوم، عقد أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) والتي سيتعين عليها، على أساس التقرير الذي تم إعداده من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة (JTC)، تقييم حالة سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير، وكذا الالتزام بمستويات إنتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر جويلية 2022.