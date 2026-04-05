خلال اجتماع بمشاركة الجزائر

"أوبك+" ترفع إنتاجها بمقدار 206 آلاف برميل يوميا خلال شهر ماي

“أوبك+” ترفع إنتاجها بمقدار 206 آلاف برميل يوميا خلال شهر ماي
ح. م
قررت الدول الثمانية المنخرطة في تخفيضات طوعية للإنتاج ضمن “أوبك+”، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وعمان، وروسيا، الرفع من إنتاجها الإجمالي بمقدار 206.000 برميل يوميا خلال شهر ماي.

ووفقا لما أفادت به وزارة المحروقات والمناجم في بيان، جاء ذلك خلال الاجتماعات الوزارية المخصصة لمتابعة تنفيذ آليات التقييم والمتابعة المتعلقة بقرارات الدول المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+)، اليوم الأحد 5 أفريل، والتي عرفت مشاركة الجزائر عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وجددت الدول المشاركة في الاجتماعات التزامها بمواصلة التنسيق الوثيق فيما بينها، مؤكدة على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لتطورات سوق النفط العالمية.

وشاركت الجزائر عقب ذلك الإجتماع، وفقا لذات البيان، في أشغال الاجتماع الـ65 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، التي تضم في عضويتها الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والكويت، ونيجيريا، وفنزويلا، إلى جانب كازاخستان وروسيا.

وهو الاجتماع الذي خصص لتقييم مدى امتثال الدول المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+) لالتزاماتها المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في الإنتاج، وذلك خلال شهري جانفي وفيفري 2026.

وفي ختام الأشغال، أكدت اللجنة أن الالتزام الصارم والمستمر بالقرارات الجماعية يظل عاملا حاسما في دعم استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.

