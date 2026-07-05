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اقتصاد

أوبك+ ترفع الإنتاج.. كم ستبلغ حصة الجزائر النفطية في أوت؟

الشروق أونلاين
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أوبك+ ترفع الإنتاج.. كم ستبلغ حصة الجزائر النفطية في أوت؟
أرشيف
الجزائر ضمن تكتل الدول المصدرة للبترول (أوبك)

أعلنت وزارة المحروقات أن الجزائر سترفع مستوى إنتاجها النفطي إلى 1.001 مليون برميل يوميًا ابتداءً من شهر أوت 2026، بزيادة قدرها 6 آلاف برميل يوميًا، وذلك عقب قرار الدول السبع في مجموعة أوبك+ إجراء تعديل جماعي في الإنتاج.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الجزائر شاركت، الأحد 5 جويلية 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي، في اجتماع الدول السبع من مجموعة أوبك+ المعنية بتنفيذ التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج، إلى جانب المملكة العربية السعودية، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وسلطنة عُمان، وروسيا.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على زيادة جماعية في الإنتاج تبلغ 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر أوت 2026، في إطار الاستئناف التدريجي للتعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أفريل 2023.

وبموجب القرار، سيرتفع مستوى الإنتاج المطلوب للجزائر إلى 1.001 مليون برميل يوميًا خلال شهر أوت، بعد زيادة قدرها 6 آلاف برميل يوميًا مقارنة بالمستوى الحالي.

وأكدت الدول المشاركة التزامها بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية، من خلال اتباع نهج حذر ومرن يراعي تطورات أوضاع السوق.

كما جددت الدول السبع التزامها الكامل بإعلان التعاون ضمن مجموعة أوبك+، مع مواصلة عقد اجتماعات شهرية لتقييم أوضاع السوق، ومستويات الامتثال، وآليات التعويض.

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