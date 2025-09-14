أوبك ترفع توقعات الطلب العالمي.. وفُرص أكبر أمام الجزائر

سيبلغ إنتاجها مليون برميل يوميًا بحلول جويلية 2026

تتجه الجزائر نحو استعادة مستوى إنتاجها النفطي البالغ مليون برميل يوميًا بعد فترة من التخفيضات الطوعية، إذ تخطط الحكومة لزيادات شهرية طفيفة ابتداءً من أكتوبر المقبل، بمعدل 4 آلاف برميل يوميًا، في إطار التزاماتها ضمن تحالف “أوبك+”.

وحسب بيانات منصة الطاقة، فإن الجزائر تنتج حاليًا نحو 959 ألف برميل يوميًا، ومع وتيرة الزيادات المقررة، يُتوقع أن يبلغ الإنتاج 1.003 مليون برميل يوميًا بحلول جويلية 2026. ويأتي ذلك بعد أن كان آخر مستوى مماثل قد سُجل في الربع الأول من 2023، حين بلغ الإنتاج 1.013 مليون برميل يوميًا قبل أن تدفع قرارات أوبك+ وتحديات السوق العالمية نحو تقليص الكميات.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الزيادات التدريجية ستعيد للجزائر مكانتها في سوق الطاقة العالمية.

ويرتبط تحقيق الهدف الجزائري بعوامل عدة، أهمها استقرار الطلب العالمي على النفط، ومستوى المخزونات، والالتزام بحصص “أوبك+”. كما أن أي اضطرابات اقتصادية أو جيوسياسية قد تؤخّر بلوغ المليون برميل يوميًا إلى ما بعد منتصف 2026.

في السياق ذاته، رفع تقرير أوبك الشهري توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 1.38 مليون برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى نحو 106.52 مليون برميل يوميًا. وتُظهر البيانات أن معظم هذا النمو سيأتي من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يعزز فرص الجزائر في زيادة حصتها السوقية، شريطة تطوير قدراتها الإنتاجية والبنية التحتية الطاقوية.

وتبقى السوق الدولية تتابع عن كثب وتيرة الزيادات الجزائرية، نظرًا إلى أهميتها في تعزيز الإمدادات العالمية ضمن مسار أوبك+ لإنهاء التخفيضات الطوعية واستعادة التوازن بين العرض والطلب.