“أوبك” تقرر رفع إنتاجها اليومي بـ400 ألف برميل شهر أفريل

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء في أشغال الاجتماع الثامن والثلاثون 38 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” والاجتماع الوزاري السادس والعشرون لدول أوبك والدول خارج أوبك (أوبك+).

وذكر بيان للوزارة أن أشغال لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تجري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ستعكف على تقييم سوق النفط الحالي على المدى القصير على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف.

ويعقب هذا الاجتماع، أعمال الاجتماع الـ26 لدول اوبك والدول خارج أوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، وفقا للبيان.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها “أوبك+”، في اجتماعهم الوزاري الـ26، زيادة الإنتاج الإجمالي النفطي للتحالف بـ400 ألف برميل في يوم في شهر أفريل المقبل، حسب وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وبالتالي فان دول أوبك+ الـ 23 قد ارتأت الحفاظ على خطة زيادة الإنتاج الشهري البالغ 400 ألف برميل يوميًا التي تقررت في يوليو 2021.