 “أوبك+” تقر رفعًا تدريجيًا للإنتاج النفطي ابتداءً من هذا التاريخ

بمقدار 137 ألف برميل يوميًا

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد ، عبر تقنية التحاضر المرئي، في اجتماع وزاري ضم ثماني دول من مجموعة “أوبك+” المعنية بتنفيذ التعديلات الطوعية على إنتاج النفط الخام.

وشارك في الاجتماع وزراء النفط من السعودية والإمارات والعراق وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان وروسيا، إلى جانب الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سمير بختي، وعدد من إطارات القطاع.

وأسفر الاجتماع، الذي لم تتجاوز مدته تسع دقائق، عن اتفاق الدول الأعضاء على رفع الإنتاج ابتداءً من نوفمبر 2025 بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، منها زيادة قدرها 4 آلاف برميل يوميًا للجزائر خلال نفس الشهر.

وأكد الوزير محمد عرقاب أن القرار يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق النفطية، مع ضمان المرونة اللازمة للتكيف مع تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأوضح أن الزيادة المعتدلة في الإنتاج تأتي في سياق يتسم بعدم اليقين، إذ يظل الطلب العالمي على النفط قويًا رغم احتمالات تباطؤ نموه في الأشهر المقبلة.

وجدد الوزراء المشاركون تأكيدهم على مواصلة التنسيق المنتظم من خلال عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق وضمان التنفيذ الفعّال للإجراءات المتفق عليها، فيما تقرر عقد الاجتماع الوزاري القادم لمجموعة الدول الثماني من “أوبك+” يوم 2 نوفمبر 2025.