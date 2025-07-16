“أوبك” في أحدث تقرير: ارتفاع جديد في إنتاج الجزائر من النفط

كشف تقرير شهري حديث صادر عن منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، تسجيل ارتفاع جديدٍ في انتاج الجزائر من النفط للشهر الثالث على التوالي، وذلك في ظل الزيادات المتفق عليها من قبل مجموعة “أوبك +”.

وحسب ذات التقرير الذي اطلعت عليه “الشروق أونلاين”، فقد بلغ انتاج الجزائر من الذهب الأسود خلال شهر جوان الماضي، مستوى 927 ألف برميل يوميا، بارتفاع قدره 07 ألاف برميل يوميا عن شهر ماي و15 ألف برميل يوميا عن شهر أفريل.

ووفقا لذات المصدر، فقد بلغ متوسط انتاج الجزائر من النفط خلال الربع الأول من عام 2025، مستوى 909 ألف برميل يوميا و 908 ألف برميل يوميا خلال الربع الرابع من عام 2024.

ومن المتوقع أن تُسجّل الجزائر ارتفاعا آخر في انتاجها خلال الشهر المقبل وفقا لاتفاقات “أوبك+”، حيث من المنتظر أن يصل الانتاج الى مستوى 948 ألف برميل يوميا.

وفي سنة 2023، بلغ انتاج الجزائر من النفط مستوى 973 ألف برميل يوميا، مدفوعا باضطرابات السوق جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتوجه دول الاتحاد الأوروبي نحو التخلّي عن واردات النفط الروسي.