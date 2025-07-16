-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر تُدين بشدة العدوان السافر على سيادة سوريا وحرمة أراضيها ووحدة شعبها
اقتصاد

“أوبك” في أحدث تقرير: ارتفاع جديد في إنتاج الجزائر من النفط

الشروق أونلاين
  • 1964
  • 0
“أوبك” في أحدث تقرير: ارتفاع جديد في إنتاج الجزائر من النفط

 كشف تقرير شهري حديث صادر عن منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، تسجيل ارتفاع جديدٍ في انتاج الجزائر من النفط للشهر الثالث على التوالي، وذلك في ظل الزيادات المتفق عليها من قبل مجموعة “أوبك +”.

وحسب ذات التقرير الذي اطلعت عليه “الشروق أونلاين”، فقد بلغ انتاج الجزائر من الذهب الأسود خلال شهر جوان الماضي، مستوى 927 ألف برميل يوميا، بارتفاع قدره 07 ألاف برميل يوميا عن شهر ماي و15 ألف برميل يوميا عن شهر أفريل.

ووفقا لذات المصدر، فقد بلغ متوسط انتاج الجزائر من النفط خلال الربع الأول من عام 2025، مستوى 909 ألف برميل يوميا و 908 ألف برميل يوميا خلال الربع الرابع من عام 2024.

ومن المتوقع أن تُسجّل الجزائر ارتفاعا آخر في انتاجها خلال الشهر المقبل وفقا لاتفاقات “أوبك+”، حيث من المنتظر أن يصل الانتاج الى مستوى 948 ألف برميل يوميا.

وفي سنة 2023، بلغ انتاج الجزائر من النفط مستوى 973 ألف برميل يوميا، مدفوعا باضطرابات السوق جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتوجه دول الاتحاد الأوروبي نحو التخلّي عن واردات النفط الروسي.

مقالات ذات صلة
“زوكربيرغ” سنُطلق مشروعا كبيرا يتجاوز قدرات الذكاء البشري

“زوكربيرغ” سنُطلق مشروعا كبيرا يتجاوز قدرات الذكاء البشري

إعـلان هـام للمتعاملين الاقتصاديين

إعـلان هـام للمتعاملين الاقتصاديين

خام الحديد يتجاوز عتبة 100 دولار للطن

خام الحديد يتجاوز عتبة 100 دولار للطن

إجراءات جديدة لبيْع وترقيم السيارات في الجزائر!

إجراءات جديدة لبيْع وترقيم السيارات في الجزائر!

للعام الـ 14 على التوالي.. سيال تحافظ على شهادة الجودة

للعام الـ 14 على التوالي.. سيال تحافظ على شهادة الجودة

كل التفاصيل حول استيراد وجمركة سلع الخدمات والتجهيز

كل التفاصيل حول استيراد وجمركة سلع الخدمات والتجهيز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد