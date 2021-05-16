أوبو تحتل المركز الثاني في الأسواق الناشئة

تعتبر السادسة عالميا لأفضل 50 شركة تصنيع صينية

كشف تقرير KantarBrandZ لأفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية لعام 2021، الذي تم نشره بالاشتراك بين Google و KANTAR عن احتلال العلامة التجارية OPPO المرتبة السادسة، واختيارها كأفضل علامة تجارية صينية في العالم في الأسواق المتقدمة.

وحسب بيان للشركة، تلقت “الشروق” نسخة منه، فان علامة “أوبو” تواصل نموها تطوّرها بنسق يزيد عن 30 بالمائة سنويا منذ عام 2018.

وفي الأسواق الناشئة، احتلت الشركة المرتبة الثانية نظرا لقوة علامتها التجارية الاستثنائية، وتتواجد شركة “أوبو” في قائمة KantarBrandZللسنة الخامسة على التوالي، حيث لم تتوقف عن تسلق سلم المراتب في اللائحة والتقدم نحو المراكز الأولى.

وتصنف OPPO في المرتبة السادسة من بين أفضل 50 علامة تجارية صينية في التصنيف الخاص بـ KANTAR BrandZ ™ لعام 2021، مما يدل على القوة الهائلة لهذه العلامة التجارية.

وخلال حفل الإطلاق ، شارك “دارك سان” المدير العالمي الأول للعلامة التجارية OPPO أفكاره حول استكشاف الفرص في الأسواق الناشئة، حيث قال: “يسعدنا أن نرى OPPO تحقق هذا التصنيف العالي في القائمة، حيث تضع دائما مستخدميها في المقام الأول وتسعى جاهدة لتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة والمثيرة للإعجاب للمستهلكين في جميع أنحاء العالم “.

ويعتبر تقرير KantarBrandZ ™ المصدر الرئيسي الأول عالميا للمعرفة والمعلومات حول حقوق الملكية من خلال استفتاء وسبر آراء أكثر من 860.000 مستهلك في 11 سوقا حول العالم، ويقدم التقرير بموضوعية قيمة العلامات التجارية في نظر المستهلكين حول العالم