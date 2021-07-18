“أوبو” تطلق هاتفها الجديد OPPO A74 في الجزائر

متوفر بسعر 44900 دج

أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال الأجهزة الذكية، عن إطلاق هاتف OPPO A74 في الجزائر.

وحسب بيان للشركة، تلقت “الشروق” نسخة منه، فان سلسلة A من OPPO تهدف إلى جعل التكنولوجيا أكثر واقعية ومتعة للمستخدمين المتنقلين والنشطين اجتماعيًا.

ويساعد على تحسين نوعية الحياة لمستخدمي OPPO باعتباره أحدث هاتف في سلسلة A، ويقدم OPPO A74 تصميمًا يجمع بين التكنولوجيا والأناقة، وهو موثوق ومريح على الدوام.

وفي هذا الإطار، صرح زكرياء مسيخ، مدير العلامة التجارية OPPO الجزائر: “يريد مستخدمو السلسلة A هاتفا يعزز أو يكمل أسلوب حياتهم OPPO A74 هو الاندماج التام بين الأداء والأناقة، لا يتميز فقط ببطارية بقوة 5000 ملي أمبير في الساعة وشحن فلاش 33 وات لإبقائك نشيطًا طوال اليوم، ولكن أيضا مع شاشةAMOLEDFHD + رائعة الأداء. سواء كنت تستمتع بالحياة مع أحدث البرامج التلفزيونية أو كنت من محبي الألعاب، فإن OPPO A74 سيستوفي جميع متطلباتك وأكثر.”

وبفضل شريحة QualcommSnapdragon 662، لا يوفرOPPO A74 أداءً فائقًا فحسب، بل يقلل من زمن انتقال الهاتف، ومع ما يصل إلى 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يتولىOPPO A74 جميع المهام والرسائل التي تستخدمها، سواء كنت تقوم ببث مقطع فيديو أو تلعب لعبة أو ترد على الرسائل.

وتعد شاشةAMOLED FHD+ مقاس 6.43 بوصة لهاتف A74 OPPO بدقة فائقة للغاية غامرة لمستخدميها. سواء كنت تلعب أو تشاهد عرضًا على هاتفك، فإن تقنية العناية بالعين طوال اليوم تزيل الضغط عن عينيك طوال النهار والليل.

وبفضل OPPO A74، ستقضي المزيد من الوقت في الاستمتاع بلحظاتك والمضي قدمًا بأقصى سرعة، مع حل 11V3A OPPO A74 وشحن الفلاش 33 وات، يتم شحن الهاتف بسرعة في وقت قصير، وستتمتع بشحن بطارية يصل إلى 54٪ في 30 دقيقة فقط من الشحن، أو شحن كامل لهاتفOPPO A74 في 72 دقيقة.

والهاتف الجديد لـ “أوبو” متوفر في السوق منذ 18 جويلية، وسيكون متاحًا بلونين، أسود وأزرق، ومتوفر بـ 6 جيجابايترام / 128 جيجابايت للتخزين بسعر 44900 دج.