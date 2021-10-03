أوبيب+: عرقاب يناقش تطورات الساحة النفطية في الاجتماع الوزاري الـ 21

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة والمناجم، الأحد، أن الوزير سيشارك في اللقاء عبر تقنية التحاضر المرئي رفقة نظرائه من 23 دولة (13 دولة من أوبيب و10 دول من خارج أوبيب) الموقعة على إعلان التعاون.

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع سيخصص للتطورات الأخيرة التي لوحظت على الساحة النفطية الدولية والإجراءات التي يجب اتخاذها لدعم التوازن، واستقرار سوق النفط.

كما سيشارك الوزير عرقاب، الاثنين، في أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، والتي سيتعين عليها التقييم، على أساس التقرير الذي أعدته لجنة المراقبة الفنية المشتركة (JTC). ) ، ووضع سوق النفط العالمية ، وآفاق تنميتها قصيرة المدى ، وكذلك مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديلات الإنتاج من قبل الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر أغسطس 2021.

وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك تتكون من الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان غير عضوين في المنظمة هما روسيا وكازاخستان.