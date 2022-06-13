أوبين: معرض الجزائر الدولي فرصة جيدة للشركات الأمريكية للقاء الشركاء الجزائريين

قالت سفيرة الولايات المتحدة اليزابيث مور أوبين، اليوم الاثنين، أن معرض الجزائر الدولي هو واحد من أكبر المعارض الاقتصادية في إفريقيا.

وأكدت السفيرة الأمريكية بخصوص معرض الجزائر الدولي “نحن نراه كفرصة جيدة للشركات الأمريكية للقاء شركاء جزائريين محتملين، وإثبات أن الشركات الأمريكية موجودة في جميع أنحاء الجزائر، في جميع القطاعات، الولايات المتحدة فخورة بكونها ضيف الشرف”.

وأوضح بيان للسفارة “ستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية في جناحها التجاري الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع حوالي أربعين شركة أمريكية من قطاعات مختلفة منها التكنولوجيا البيئية، والبناء، والمنتجات الاستهلاكية، والصحة وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات والطاقة، والطيران والدفاع، والتعليم”.

وأشارت السفيرة أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية انتوني بلينكن كشف خلال زيارته للجزائر في مارس الماضي عن برنامج الجناح الأمريكي في المعرض.

كما ستنظم حكومتي الولايات المتحدة والجزائر خلال المعرض الدولي محادثات اتفاقية إطار التجارة والاستثمار بين الجزائر والولايات المتحدة “محادثات تيفا”.

وقالت اوبين أن آخر إحصائيات صندوق النقد الدولي تبين أن الولايات المتحدة لها أكبر نسبة مئوية من الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر مقارنة بأي بلد آخر، كما أضافت “ليس لدي أدنى شك أن الولايات المتحدة يمكن وينبغي أن تكون الشريك التجاري المفضل للجزائر”.

بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ينظم الجناح الأمريكي مجموعة من النشاطات مستوحاة من المعارض الترفيهية التقليدية في أمريكا بما في ذلك مجموعة من المحاضرات حول الثقافة الأمريكية وحفلات موسيقية يقدمها المغني صاحب جائزة الغرامي شانس ما كوي وعروض بهلوانية من طرف سيرك تاكيلار ولعبة الثور الميكانيكي ولعبة الدنك التانك وألعاب أخرى وعروض للطبخ مع الشيف الأمريكي الشهير روك هاربر.

وقام الرئيس تبون وعدد من أعضاء الحكومة بجولة في جناح الولايات المتحدة حيث تفاعلوا مع الوفد الأمريكي، وستكون الأجنحة التجارية والثقافية الأمريكية مفتوحة للجمهور ابتداء من يوم الثلاثاء 14 جوان لغاية الجمعة 17 جوان.