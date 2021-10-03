“أوراق باندورا”: عشرات القادة في قلب فضيحة تهرب ضريبي

وضع تحقيق جديد أطلق عليه “أوراق باندوار” عشرات القادة ومسؤولين سياسين وشخصيات مهمة في قلب فضيحة تهرب ضريبي ومن بين الشخصيات المتهمة ملك الاردن، رئيس الوزراء التشيكي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم “أوراق باندورا” والذي الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وساهم فيه ما يقرب من 600 صحفي، على دراسة حوالي 11.9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية ، وكشف عن أكثر من 29000 شركة خارجية.

ومن المنتظر أن يحدث التحقيق الذي نشر، الأحد، ضجة مرة أخرى مشابهة لما أحدثه الكشف عن وثائق بنما.

وقال جاك مونين مسؤول خلية التحقيق في راديو فرنسا والمشارك في التحقيق أنها “مغامرة عملاقة فهي المرة الأولى التي يجمع فيها الاتحاد الدولي للصحفيين 600 صحفي من 117 دولة”.

وأضاف مونين “لقد كان لدينا وصول غير مسبوق إلى ما يمثل التهرب الضريبي أو الاحتيال أو التحسين في العالم”.

وكشفت الوثائق أن ملك الأردن عبد الله الثاني يملك ما لا يقل عن ثلاثين شركة خارجية أي في بلدان أو أقاليم ذات ضرائب مواتية.

وأوضحت الوثائق انه من خلال هذه الكيانات، اشترى 14 عقارًا فاخرًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بأكثر من 106 مليون دولار.

أما رئيس الوزراء التشيكي ، أندريه بابيس ، فقد وضع 22 مليون دولار في شركات وهمية استخدمت لتمويل شراء شاتو بيغود ، وهو عقار كبير يقع في موجينز ، جنوب فرنسا.

من جهته أودع الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو أموالا في صندوقين ائتمانيين مقرهما الولايات المتحدة في داكوتا الجنوبية.

كما تظهر الوثائق أسماء رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ، الذي أكمل شراء عقارات في لندن من خلال شركة في الخارج ، والوزير الفرنسي السابق دومينيك شتراوس كان.

وكشفت الوثائق عن توجيه المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي عدة ملايين من الدولارات كرسوم استشارية للشركات من خلال شركة مغربية معفاة من الضرائب، وفقا لوثائق راجعها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

ووفقًا لقسم “وثائق باندورا” المخصص له ، فإن لرئيس الدولة الكينية مؤسسة في بنما ، ولدى العديد من أفراد عائلته المباشرة أكثر من 30 مليون دولار في حسابات خارجية.

وللإشارة فقد تأسس الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في عام 1997 من قبل المركز الأمريكي للنزاهة العامة ، وأصبح كيانًا مستقلًا في عام 2017.

وتضم شبكتها صحفيين استقصائيين في أكثر من 100 دولة وإقليم ، بالإضافة إلى حوالي 100 شريك إعلامي.

وأصبح الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين معروفًا في أوائل أبريل 2016 بنشر “أوراق بنما” وهو تحقيق يستند إلى حوالي 11.5 مليون وثيقة من مكتب محاماة بنمي.

قاموا بتفصيل الأصول المخفية لآلاف عملاء موساك فونسيكا، بما في ذلك الشخصيات البارزة.

أدت الصدمة التي أحدثها هذا المنشور بشكل ملحوظ إلى استقالة رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور ديفيد جونلوغسون ورئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف.

في نوفمبر 2017، نشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين “أوراق الجنة”، بناءً على سلسلة جديدة من الوثائق، جاء الكثير منها من شركة أخرى متخصصة في الترتيبات المالية.

من بين الأسماء الكبيرة التي تم تسليط الضوء على مناوراتها لإخفاء الأصول وتجنب الضرائب في هذا الاستطلاع، الأمير تشارلز، بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون أو مجموعة نايكي.