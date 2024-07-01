ستبدأ اليابان يوم الأربعاء المقبل، في إصدار أوراق نقدية جديدة تحتوي على أول استخدام في العالم للصور ثلاثية الأبعاد المتطورة، التي تجعل صور الشخصيات التاريخية تبدو كأنها تدور على الأوراق النقدية.

وحسب ما أوضحته وكالة “كيودو” المحلية للأنباء، ستحتوي الأوراق النقدية من فئة 10000 و5000 و1000 ين، على أرقام مطبوعة بحجم أكبر من الإصدارات الحالية، لتمكين جميع الأشخاص من التعرف عليها بسهولة.

وستظهر صورة إييتشي شيبوساوا (1840-1931)، المعروف باسم “أبو الرأسمالية اليابانية”، الذي ساعد في تأسيس 500 شركة، على الورقة النقدية من فئة 10000 ين.

في حين ستحمل الورقة النقدية من فئة 5000 ين صورة المعلمة أوميكو تسودا (1864-1929)، التي سعت خلال حياتها إلى رفع مكانة المرأة في المجتمع الياباني.

على أن تحمل ورقة الـ1000 ين صورة عالم الأحياء الدقيقة شيباسابورو كيتاساتو (1853-1931)، الذي أطلق عليه لقب “أب الطب الياباني الحديث”، لمساهماته في علاج مرض الكزاز.