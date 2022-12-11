أورساتو أكبر الحكام سنا مرشح لإدارة النهائي

يعدّ الإيطالي دانييلي أورساتو، المولود في 23 نوفمبر 1975، أكبر حكام الساحة سنًا في المونديال؛ حيث إنه أدار ثاني مباراة له بين المكسيك والأرجنتين يوم 30 نوفمبر الماضي بعد اللقاء الافتتاحي بين قطر الإكوادور، وقد مضى من عمره 47 سنة أما أصغر حكم في النسخة الحالية من كأس العالم؛ فهو السلفادوري بارتون سيسنيروس، المولود في 27 جانفي 1991 (31 عامًا).

وحسب المتتبعين فإن الحكم الايطالي مرشح بقوة ليحكم النهائي علما أنه منذ سنة 2002 إلى 2018، أدار النهائيات حكمين من ايطاليا، حكمان من الأرجنتين، وانجليزي واحد.