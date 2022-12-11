-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أورساتو أكبر الحكام سنا مرشح لإدارة النهائي

ع. ع
  • 344
  • 0
أورساتو أكبر الحكام سنا مرشح لإدارة النهائي

يعدّ الإيطالي دانييلي أورساتو، المولود في 23 نوفمبر 1975، أكبر حكام الساحة سنًا في المونديال؛ حيث إنه أدار ثاني مباراة له بين المكسيك والأرجنتين يوم 30 نوفمبر الماضي بعد اللقاء الافتتاحي بين قطر الإكوادور، وقد مضى من عمره 47 سنة أما أصغر حكم في النسخة الحالية من كأس العالم؛ فهو السلفادوري بارتون سيسنيروس، المولود في 27 جانفي 1991 (31 عامًا).

وحسب المتتبعين فإن الحكم الايطالي مرشح بقوة ليحكم النهائي علما أنه منذ سنة 2002 إلى 2018، أدار النهائيات حكمين من ايطاليا، حكمان من الأرجنتين، وانجليزي واحد.

مقالات ذات صلة
بيبي يقصف بالثقيل ويوجه اتهامات خطيرة للتحكيم

بيبي يقصف بالثقيل ويوجه اتهامات خطيرة للتحكيم

سفيرة أمريكا ترغب في إقامة دورات لكرة السلة بالجزائر

سفيرة أمريكا ترغب في إقامة دورات لكرة السلة بالجزائر

هذه أسباب اختيار غاساما كحكم في المونديال رغم “الشبهات”

هذه أسباب اختيار غاساما كحكم في المونديال رغم “الشبهات”

“الفيفا” تفتح تحقيقا بِخصوص مباراة الأرجنتين وهولندا

“الفيفا” تفتح تحقيقا بِخصوص مباراة الأرجنتين وهولندا

بالفيديو.. طفل كرواتي يواسي نيمار في لحظة الانهيار

بالفيديو.. طفل كرواتي يواسي نيمار في لحظة الانهيار

هنيئا لِأنصار المولودية بِملعب الدويرة

هنيئا لِأنصار المولودية بِملعب الدويرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد