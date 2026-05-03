“أوركيسترا القاهرة السيمفوني”.. يحلق بتوليفة عالمية راقية

مهرجان السيمفونية بالجزائر

كان الموعد أمس، 02 ماي 2026، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، مع أوركيسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو “أحمد الصعيدي” الذي اختار لهذه السهرة الثالثة، توليفة جميلة من الموسيقى العالمية الراقية، أطربت و متعت الحضور، تناغمت فيها، روح الكمان مع صمت الجمهور، الذي أتى ليقف على عرض الجمهورية مصر العربية، كأول دولة عربية تلتقي بمحبي الموسيقى الكلاسيكية العالمية، خلال هذا المهرجان في دورته الخامسة عشر.

حيث كان المزيج راقيا والعزف ممتعا والهدوء جميلا، تلاقت فيه مقاطع من مؤلفات “مونتسارت” وكدا “قريك”، روضها المايستروا “أحمد الصعيدي” طيلة الفترة المخصصة له، في رحلة موسيقية راقية خاطبت الحس والجمال، حلقت بالشعور عاليا. ومن أجل تأكيد حضوره للمرة الثالثة للجزائر، وحبه لشعبها الذواق على حد تعبيره، فقد حمل شيئا من مؤلفاته لعاشق التراث العربي و العزف السيمفوني، في وصلات خفيفة و رقيقة، تليق بهذا المهرجان بجمهوره المتعطش للموسيقى الكلاسيكية العالمية، التي توحد الدول المشاركة في لغة واحدة وهي لغة الموسيقى، كما صنع المايسترو “أحمد الصعيدي” خلال هذه السهرة، ثنائية جميلة، رقصت خلالها ألة ” الترومبيت” للعازفة اليابانية ” هاركو ساكاموتو” مع أوركيسترا القاهرة السيمفوني، كانت حلقة راقية، ميزت التناسق والانسجام في العزف والحضور.

للتذكير فقط كانت المناسبة كذلك، خلال السهرة الثالثة من المهرجان الدولي للسيمفونية، للقاء الجمهور مع العرض الإيطالي وكذا النمساوي، من خلال وصلات ومقاطع جميلة، اختلفت الأنامل العازفة لها، لكنها اشتركت في جمالها.