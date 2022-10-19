أوروبا “حديقة” والبقية “أدغال”.. جدل بسبب “زلة لسان” مسؤول أوروبي

اعتذر مفوّض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل، عن تصريح وصف فيه القارة الأوروبية بـ”الحديقة”، وبقية العالم بـ”الأدغال”.

وأوضح بوريل في معرض تبريره لتصريحه السابق، أن عبارة “أوروبا حديقة وبقية العالم أدغال” التي أدلى بها، قد “أخرجت عن سياقها، لإضفاء طابع مسيئ عليها”.

وقال المسؤول الأوروبي في تصريحه السابق:”أوروبا حديقة، لقد بنينا حديقة تجمع الحرية السياسية والرخاء الاقتصادي والترابط الاجتماعي”.

قبل أن يردف قائلا:”لكن بقية العالم ليس حديقة على الإطلاق. بقية العالم، أو أغلب مناطق بقية العالم هي أدغال”.

وبرّر بوريل قوله ذلك ، بأن استعارات مثل “الحديقة” و”الغابة”، ليست من اختراعه. وقال إن “البعض يكرهها جراء استخدامها من قِبل المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، لكنني بعيد عن تلك المدرسة في الفكر السياسي”.

قبل أن يبدي أسفه قائلا:”أنا آسف إذا شعر البعض بالإهانة. لقد قلت لسفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، أننا غالباً ما نركز على أوروبا، فيما نحتاج إلى أن نكون متواضعين وأن نتعرف بشكل أفضل على بقية العالم”.

وأضاف:”للأسف، يبدو العالم الذي نعيش فيه اليوم كغابة، وبدرجة أقل مثل حديقة. لأنه في أجزاء كثيرة من العالم، يُطبق قانون الأقوى بينما تتلاشى كل المعايير الدولية المتفق عليها”.

وقد خلص بوريل في حديثه إلى القول:”لدي أيضاً خبرة كافية لأعرف أنه لا أوروبا ولا الغرب مثاليان. وأن بعض دول الغرب انتهكت أحياناً الشرعية الدولية”.