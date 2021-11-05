أوروبا: مهاجمو “الخضر” هدافون ويريحون بلماضي قبل التربص

تألق مهاجمو المنتخب الوطني نهاية الاسبوع، بشكل لافت مع أنديتهم، حيث تمكن كل من سليماني وفيغولي وبن رحمة ووناس من التسجيل مع أنديتهم، الأمر الذي يؤكد تواجدهم في أحست أحوالهم.

وتمكن هداف “الخضر” إسلام سليماني من توقيع ثنائية مع ناديه ليون في منافسة كأس الدوري الأوروبي، في مواجهة سبارتا براغ التشيكي، التي إنتهت لصالح النادي الفرنسي بثلاثية نظيفة، وسجل سليماني الهدف الأول في الدقيقة 61 قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة63 .

وتألق سعيد بن رحمة مع ناديه ويستهام يونايتد الإنجليزي بثنائية في مباراة جينك البلجيكي، التي انتهت بهدفين لمثلهما، في إطار الجولة الـ4 من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي، وسجل بن رحمة هدفي ناديه في د59 ود83.

ومن جهته عاد الدولي الجزائري سفيان فيغولي بقوة مع ناديه غلطة سراي في منافسة الدوري الأوروبي وتمكن من التسجيل أمام لوكوموتيف موسكو الروسي، في د43 ، في مباراة انتهت بهدف لمثله.

كما عرفت نهاية الأسبوع عودة الدولي الجزائري أدم وناس، إلى أجواء المنافسة، مع ناديه نابولي بمناسبة لقاء ليجيا وارسو في الجولة الرابعة من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.

ودخل وناس بديلا في د84 وتمكن من تسجيل الهدف الرابع لناديه في المواجهة التي انتهت لصالح نابولي برباعية لهدف واحد.

وقبل ذلك، تمكن رياض محرز سهرة الأربعاء من التسجيل في دوري أبطال أوروبا، حيث وقّع الهدف الثاني لمانشستر سيتي، أمام كلوب بروج البلجيكي، وهي المواجهة التي حسمها رفقاء رياض برباعية مقابل هدف.

ودون شك فإن تواجد أغلب مهاجمي المنتخب الوطني، في أحسن أحوالهم، أياما فقط على بداية تربص “الخضر”، يريح الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي يراهن على جاهزية عناصره، لتجاوز جيبوتي، وبعدها بوركينافاسو للتأهل عن جدارة إلى مباراة السد.