أوروغواي تفوز على إيطاليا وتتوج بكأس العالم للشباب
توّج منتخب أوروغواي بكأس العالم لأقل من 20 سنة، عقب الفوز على إيطاليا بهدف دون رد، في المباراة النهائية.
ونجح لوسيانو رودريغيز في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، قبل 4 دقائق من النهاية ليهدي بلاده لقبها الأول في المسابقة.
¡CAMPEONES DEL MUNDO, ÑERI! 🏆🇺🇾@Uruguay | #U20WC pic.twitter.com/Y1dtCdAIFU
— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 12, 2023
وعمقت الهزيمة جراح الكرة الإيطالية بعد خسارة 3 من فرقها نهائيات مسابقات الأندية الأوروبية هذا الموسم.
وتتصدر الأرجنتين قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 6 ألقاب وتليها البرازيل برصيد 5 ألقاب.
¡@Uruguay 🇺🇾 se suma al salón de los campeones del mundo Sub-20! 🏆#U20WC pic.twitter.com/YY6EulK6fQ
— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 11, 2023