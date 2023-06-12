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رياضة

أوروغواي تفوز على إيطاليا وتتوج بكأس العالم للشباب

عمر سلامي
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أوروغواي تفوز على إيطاليا وتتوج بكأس العالم للشباب
ح.م
منتخب أوروغواي يتوج بكأس العالم للشباب

توّج منتخب أوروغواي بكأس العالم لأقل من 20 سنة، عقب الفوز على إيطاليا بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

ونجح لوسيانو رودريغيز في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، قبل 4 دقائق من النهاية ليهدي بلاده لقبها الأول في المسابقة.

وعمقت الهزيمة جراح الكرة الإيطالية بعد خسارة 3 من فرقها نهائيات مسابقات الأندية الأوروبية هذا الموسم.

وتتصدر الأرجنتين قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 6 ألقاب وتليها البرازيل برصيد 5 ألقاب.

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