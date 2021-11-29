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رياضة

“أوريدو” تتكفل بنقل 100 مناصر لمساندة “الخضر” في قطر

سليم.ع
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“أوريدو” تتكفل بنقل 100 مناصر لمساندة “الخضر” في قطر
أرشيف

تكفل متعامل الهاتف النقال “أوريدو” بنقل 100 مناصر جزائري، إلى قطر من أجل مساندة “الخضر” في بطولة كأس العرب.

وسيكون بإمكان المناصرين المتنقلين إلى قطر، متابعة مباريات الدور الأول للمنتخب الوطني أمام كل من السودان ولبنان ومصر، ثم العودة إلى الجزائر.

وتم اختيار الأنصار المعنيين بالتنقل لمتابعة مباريات المنتخب، بعد إجراء عملية القرعة، للزبائن الذين قاموا بتعبئة 1000 دينار فما فوق، أو الذين اقتنوا شريحة بـ1500 دينار جزائري.

وسيكون في انتظار الأنصار الذين تنقلوا الاثنين، فريق تأطير في الدوحة من أجل مرافقتهم خلال فترة تواجدهم هناك.

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