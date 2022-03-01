“أوريدو” تستعرض ريادتها للجيل الخامس

بالمؤتمر العالمي للجوال 2022 في برشلونة

أعلنت مجموعة “أوريدو”، الرائدة عالميا في توفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورائدة شبكة “جي 5″، أنها ستعود للمشاركة في المؤتمر العالمي للجوال 2022 بعد أن تقرر استئناف فعالياته مجددا هذا العام في أواخر الشهر الحالي بمدينة برشلونة الإسبانية.

وتشمل الموضوعات الرئيسية لمؤتمر هذا العام تقنيات اتصال الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي المتقدم، والتقنيات السحابية، والتقنيات المالية، وإنترنت الأشياء وآفاق التكنولوجيا.

وتماشيا مع هذه الموضوعات، ستشارك “أوريدو” قطاع الاتصالات العالمي أحدث مستجداتها وإنجازاتها التي تحققت خلال الفترات الماضية وتحديداً منذ آخر نسخة أقيم فيها المؤتمر العالمي للجوال، كما ستطلع الزوار والحاضرين على أحدث منتجاتها وحلولها وشراكاتها.

إحدى هذه الشراكات تمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إذ تم اختيار “أوريدو” قطر من قبل “الفيفا” واللجنة العليا للمشاريع والإرث لتوفير شبكة عالمية تربط الدوحة بنقاط تواجد مختلفة في أوروبا وآسيا.

وستقدّم أوريدو شرحا واسعا خلال المؤتمر حول كيفية قيامها ببناء شبكة اتصالات واسعة ومتعددة بسرعات 100 غيغابت في الثانية، بحيث تكون مخصصة لتغطية الحدث الرياضي العالمي المرتقب، إذ ستوفر الشبكة لجهات البث الناقلة للحدث الجودة والمرونة اللازمتين لإنتاج فيديوهات البث على أعلى طراز، مع تزويد الجهات الحاصلة على حقوق النقل بحلول إعلامية مرنة ومعززة.

كما ستشارك “أوريدو” قطر تفاصيل الحل الرائد، الذي تم تطويره بالشراكة مع عمالقة التكنولوجيا Ericsson وNokia، ومن هذا المنطلق، عملت أوريدو قطر، بالتعاون مع شركائها على تطوير شبكة LTE خاصة توفر خدمات صوتية وبيانات عالية التوافر لدعم عمليات النفط والغاز في مثل هذه المواقع النائية، وبما يتجاوز قدرات الشبكة الاعتيادية الثابتة أو الجوالة.

بالإضافة إلى ذلك، ستُطلع الشركة الحاضرين في المؤتمر على مشروعها الجديد المتميز في مجال الرياضات والألعاب الإلكترونية.