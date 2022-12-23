أوريدو تعزز مكانتها كمزود عالمي لخدمات الاتصالات

11.4 مليون مكالمة صوتية خلال مونديال قطر 2022

أعلن مشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وإفريقيا لبطولة كأس العالم فيفا 2022 بقطر، عن تحقيق أرقام قياسية مع ختام مونديال كرة القدم الذي فاز فيه فريق الأرجنتين، في نهائي مثير مع نظيره فريق الديكة الفرنسي، ما عزّز مكانة الشركة كمزود عالمي لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد سجل النهائي التاريخي بين الأرجنتين وفرنسا على إستاد لوسيل أرقاما قياسية جديدة في استخدام البيانات وصل إلى 45.1 تيرابايت، و8.4 تيرابايت عبر الوايفاي في الأستاد، وإجراء أكثر من 650 ألف مكالمة، واستخدام 32000 مشجع لخدمات النقال.

وأضافت أوريدو في بيان لها تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه خلال 64 مباراة، استخدمت الجماهير التي وصل عددها إلى 3.4 مليون مشجع في الإستادات، 801 تيرابايت بيانات، منها 40.3 بالمائة عبر شبكة الجيل الخامس المتطورة من أوريدو، وبسرعات وصلت إلى 236 ميغابت بالثانية. وجاءت 58.2 بالمائة من البيانات عبر شبكة الجيل الرابع، وبسرعات وصلت إلى 19 ميغابت بالثانية. كما استخدمت الجماهير في الإستادات الثمانية 201 تيرابايت عبر الوايفاي.

وأضاف البيان، أن الجماهير الحاضرة أجرت أكثر من 11.4 مليون مكالمة صوتية خلال البطولة، كان 63.1 بالمائة، منها عبر شبكة VoLTE” “، وبنسبة نجاح بلغت 99.95 بالمائة، فيما استفاد أكثر من 646,000 مشجع من خدمات النقال، وكانت أوريدو قد زودت الملاعب والمناطق المحيطة بـ8.466 برج اتصالات هوائي لتعزيز الشبكة، فيما تواجد فريق من الخبراء ضم أكثر من 500 شخص في الميدان لضمان تقديم الخدمات بكل سلاسة. وشهد إستاد لوسيل أعلى الأرقام من حيث الاستخدام، إذ سجل استخدام 222 تيرابايت بيانات وإجراء 2.9 مليون مكالمة خلال البطولة.