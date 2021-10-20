“أوريدو” تفتتح ثاني متجر ذكي في الجزائر

في إطار إستراتيجية التحول الرقمي

أعلن المدير العام لمؤسسة “أوريدو” بسام يوسف آل إبراهيم، الأربعاء، عن الافتتاح الرسمي لثاني متجر “ذكي” بالجزائر العاصمة بالمركز التجاري “غاردن سيتي”، والذي سيمكن الزبائن من عيش تجربة رقمية فريدة، وهذا في انتظار تعميم التجربة على كافة الولايات وعبر فضاءات “أوريدو”.

وقال المدير العام لأوريدو، الأربعاء، على هامش إشرافه على حفل افتتاح الفضاء التجاري الذكي، بمعية عدد من إطارات الشركة وممثلي السلطات المحلية ووسائل الإعلام، بأن المتجر الذكي الرقمي هو الأول من نوعه في الجزائر العاصمة، الذي يقدم خدمات رقمية مميزة لزبائنه.

وصرح قائلا “تسعد أوريدو بإعلام زبائنها عن افتتاح أول محل ذكي بالعاصمة والذي نتمنى أن يرقى إلى مستوى تطلّعاتهم وهذا بعد تدشين محل مماثل بوهران منذ أسبوع”، وتابع “هذا الفضاء الجديد يمنح للزبائن خدمات جديدة ومتنوعة وذات جودة عالية في أجواء مريحة، وعصرية ومُبتكرة”.

وأوضح ذات المتحدث، بأن هذا المفهوم للمحل الذي يعد الأول من نوعه في العاصمة، يدخل ضمن إستراتيجية التحول الرقمي التي تبنتها المؤسسة، إذ سيتم تعميمه عبر ولايات الوطن لمنح الفرصة للزبائن أينما كانوا، للاستفادة من خدمات وعروض “أوريدو” بمعايير عالمية، حيث يضم أجهزة الدفع الإلكتروني وعدة أجنحة بتصاميم عصرية وذكية.

وبدوره، أكد رمضان جزايري، مدير العلاقات العامة بمؤسسة “أوريدو”، على أهمية هذا الفضاء لرقمنة خدمات “أوريدو”، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تهيئة جميع فضاءات أوريدو لتقديم خدمات بمواصفات تكنولوجية للزبائن، حيث تم تدشين أول متجر بوهران الأسبوع الفارط، فيما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تدشين متجر ذكي ثالث بقسنطينة، ويهدف هذا الفضاء –حسبه – ليكون الزبون مرتاحا ويندرج ضمن التحول الرقمي للمؤسسة، وذكر جزايري بأن تصور وتصميم المحل الذكي جزائري مائة بالمائة، كما أن الهندسة المعمارية والأثاث من صنع جزائري.

وقال جزايري بأن محل أوريدو يضمن للزبون سهولة التنقل وفقا لاحتياجاته، اهتماماته وما يبحث عنه في المحل، إذ يضم جناح الانتظار والذي يتوفر على كل ما يحتاجه الزبون لشحن هاتفه والأجهزة النقالة مع منح تجربة مرئية على شاشات إعلانية كبيرة وعصري، بالإضافة إلى جناح للبيع يضم أماكن للجلوس للبيع والتكفل بالطلبات التجارية للزبون، مع منحهم خيار الدفع نقدًا أو عن طريق جهاز الدفع الإلكتروني (TPE).

وفي ذات السياق، يضم المتجر جناحا مصمما على شكل قاعة جلوس منزلية، أين يمكن للزبون أن يستمتع بانترنت أوريدو من خلال SAHLA BOX وتجربة تطبيقات أوريدو كالمنصات الحصرية للأفلام ANAFLIX والموسيقى ANAZIK، وجناح للتجربة يحتوي على منصات عرض، أين يستطيع الزبون تجربة آخر الهواتف الذكية واللوحات اللمسية والأجهزة النقالة الأخرى التي تقترحها أوريدو.