“أوريدو” تكرّم “أيقونة الإعلام” علي فضيل

مجمع "الشروق" يحصد ثلاث جوائز في مسابقة "نجمة" للإعلام

كرّم متعامل الهاتف النقال “أوريدو”، سهرة الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة، خلال الطبعة الخامسة عشر لمسابقة الإعلام لسنة 2022، أيقونة الإعلام الجزائري، والفارس المترجل كما تم وصفه، الراحل الأستاذ علي فضيل، مؤسس مجمع الشروق، الذي فقدته الجزائر، شهر أكتوبر من سنة 2019، كما استهل المتعامل الاحتفالية بوثائقي يلخص سيرة الراحل تبعه منح وسام الاستحقاق تسلمه نجله مناف والرئيس المدير العام لمجمع “الشروق” الأستاذ رشيد فضيل، الذي كانت له كلمة في حق مسيرة الراحل، عبّر فيها عن امتنانه لشركة أوريدو التي كانت سندا ودعما إعلاميا لإرث الراحل الذي جعل وقفا لكل الجزائريين.

وشكر الرئيس المدير العام لمجمع “الشروق”، بالمناسبة، مؤسسة أوريدو، لحفاظها على تقليدها السنوي المتمثل في مسابقة نجمة للإعلام لاختيار أفضل الأعمال الصحفية بعد 15 سنة من الوجود، معرجا في ذات السياق أن الراحل علي فضيل كانت تربطه علاقة وطيدة بشركة أوريدو التي ساهمت -حسبه- في مرافقة المشروع الإعلامي للشروق، خاصة التلفزيوني جعله الرقم واحد وفارقا كبيرا في مجال الإنتاج الرمضاني، كدعم البرامج الثقافية والرمضانية، علاوة على مساندته لجريدة الشروق اليومي، والبوابة الإلكترونية للمجمع في الكثير من المناسبات ما أهلها لتكون أحد الأرقام الفاعلة الأولى في نجاح مشروع الشروق للمرحوم علي فضيل، مضيفا أن التكريم يعتبر الأول من نوعه بعد رحيل صاحب أكبر مشروع إعلامي اهتم بالمحتوى، الذي سيصل صداه لعلي فضيل في قبره ويزيد حماسا لخلفه للعمل اكثر مع الشريك المرافق اوريدو.



تكريم أوريدو، للراحل علي فضيل، تبعه حصد المجمع لثلاث جوائز خلال الطبعة، كانت من نصيب الصحفي ببوابة الشروق اونلاين، محمد عبد المؤمن الذي تحصل على المرتبة الأولى في فئة الإعلام الإلكتروني، عن مقاله “المقاول الذاتي.. هوية مهنية لرحالة الاقتصاد الرقمي في الجزائر”، متبوعا بالصحفية ابتسام بوسلامة من قناة الشروق نيوز عن ربورتاجها “الإجرام الرقمي وتقنيات الدرك الوطني لمحاربة الجريمة الإلكترونية”، علاوة على الصحفي عمر بودي من قناة الشروق العامة، المتحصل على المرتبة الثانية عن روبورتاجه “كرة القدم في زمن الرقمنة”.

بالمناسبة، شهدت احتفالية مسابقة نجمة للإعلام في طبعتها الخامسة عشر لسنة 2022، والتي جعلت لها زاوية للتناول المتعلقة بالتحوّل الرقمي، تكريم الصحفي البارز وصاحب حصة “في دائرة الضوء” الراحل كريم بوسالم، الشمعة الخالدة في سماء الإعلام الجزائري الذي رحل في 25 جويلية 2021 عن عمر ناهز 49 سنة، توبع بتكريم الخبير الدولي في الأنظمة المعلوماتية، ورائد تكنولوجيات الإعلام والاتصال والانترنت في الجزائر، البروفيسور يوسف منتالشتة، الذي ساهم في إنشاء المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي وساهم في تطوير نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر، خلص بقيامه برط الجزائر بأول خط للأنترنت بين الجزائر وإيطاليا سنة 1993، كما تم تكريم مؤسس صحيفة “ايكسبريسيو” باللغة الفرنسية، احمد فتاني الذي وصف بأحد أعمدة الصحفيين، ليكون آخر تكريم من نصيب حفيظ دراجي صوت الجزائر في الإعلام الرياضي العالمي الذي كانت له كلمة في حق منظمي مونديال قطر 2022.

للتذكير، منح شرف رئاسة لجنة التحكيم للطبعة الخامسة عشر لمسابقة نجمة الإعلام 2022 لتاج الدين بشير رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، والإعلامية بالقناة الثالثة للإذاعية الجزائرية، العاليا بهيج، والخبير في التحول الرقمي، ياسين رحمون، بالإضافة إلى الإعلامية سهام حنين منداسي والإعلامي أحمد لحرين، علاوة على المختص في الأمن السيبيراني أمين رحماني، ورمضان جزايري، الخبير في الاتصال المؤسساتي.

للإشارة، أكد المدير العام لأوريدو، بسام يوسف آل إبراهيم، أن مسابقة نجمة للإعلام التي تكافئ المواهب الصحفية الجزائرية منذ 2007 فرصة لإبراز ثراء المشهد الإعلامي وتثمين الدور المحوري الذي تلعبه الأسرة الإعلامية في تنوير الرأي العام وإسهاماتها في دفع عجلة النمو في جميع المجالات خصوصا في زمن التحول الرقمي الذي اصبح اليوم حتمية ملحة لكل منظمة او ادارة من اجل مسايرة التحولات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم.

وقد حضر الاحتفالية كل من وزيري الاتصال، محمد بوسليماني، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، بالإضافة إلى سفير دولة قطر بالجزائر، ووزاء سابقين وشخصيات سياسية وإعلامية ورياضية وفنية.